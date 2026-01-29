Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.
3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu.
29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
56. dakikada Galatasaray'ın Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön alana hareketlenen Osimhen kafayı vurdu. Top Donnarumma'da kaldı.
64. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topta Sallai tekte Osimhen'in önüne indirdi. Osimhen tekte sert vurdu, Donnaruma kurtardı.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Manchester City kazandı. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 10 puan toplayan temsilcimiz, ilk 24 takım arasında yer alarak adını play-off turuna yazdırdı. Puanını 16'ya çıkaran Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan bir üst tura çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Juventus ya da Atletico Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihinde, ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 24 - 25 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.
