Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri

29.01.2026 00:52
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını ilk 24 içinde bitirerek adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.

HAALAND'IN KAFA VURUŞU DIŞARIDA

3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

MANCHESTER CITY ÖNE GEÇTİ

11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu.

CHERKI İLE FARK İKİYE ÇIKTI

29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

DONNARUMA'DAN GEÇİT YOK

56. dakikada Galatasaray'ın Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön alana hareketlenen Osimhen kafayı vurdu. Top Donnarumma'da kaldı.

OSIMHEN'İN VURUŞU YİNE KALECİDE KALDI

64. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topta Sallai tekte Osimhen'in önüne indirdi. Osimhen tekte sert vurdu, Donnaruma kurtardı.

GALATASARAY ADINI İLK 24'E YAZDIRDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Manchester City kazandı. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 10 puan toplayan temsilcimiz, ilk 24 takım arasında yer alarak adını play-off turuna yazdırdı. Puanını 16'ya çıkaran Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan bir üst tura çıktı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Juventus ya da Atletico Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihinde, ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Play-off rövanş maçları ise 24 - 25 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Hangisi olursa olsun bu Galatasaray’ı çok rahat yenerler hayal kurmaya gerek yok ligde de bu yıl üçüncü olurla bekleyin de görün 34 61 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    HEY YAVRUM HEY...SEN KİM MANÇISTIRI YENMEK KİM...SEN GİT MEMLEKETİN KURŞUNSUZ SÜPER LİGİNDE OYNA..OKAN HOCA GUARDİOLA...YANINA ÇIRAK ARIYOR MUŞ...GİT Bİ KONUŞ BELKİ KABUL EDER...HA 29 48 Yanıtla
  • Veysel Özay Veysel Özay:
    ahahaha la muhtemelen rakipler demişsiniz ama rakipler yok. Ben size söyleyeyim, Atlético madrid ve ya juventus olucak. 21 9 Yanıtla
  • ali çakmak ali çakmak:
    geçersek liverpool yada totenham. 14 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bu vasat oyunla Avrupa da şansımız olamaz 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
