İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi - Son Dakika
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İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi

İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi

09.06.2023 18:32

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter takımları İstanbul'da karşılaşacak. İngiltere ve İtalya'dan binlerce futbolsever İstanbul'a akın ederken, bir Manchester City taraftarı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bozdurduğu paraları bavula koymak istediğini belirtti. Paylaşım sosyal medyada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.

10 Haziran Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İngiltere ve İtalya'dan binlerce futbolsever İstanbul'a akın etti.

"BAVULA İHTİYACIM VAR"

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek olan bir Manchester City taraftarı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bozdurduğu paraları paylaştı. Taraftar, "Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistten gündem olan paylaşım: Para bozdurdum, bavul lazım

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının bu paylaşımı sosyal medyada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistten gündem olan paylaşım: Para bozdurdum, bavul lazım
YORUMLAR (1)
  • Kemal Demir: Artis o zaman Arjantin e gitsen ne yapacaksın kamyon mu alacaksin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar İstanbul'a akın etti UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar İstanbul'a akın etti

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Internazionale, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi - Son Dakika
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