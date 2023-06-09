İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi

10 Haziran Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan takımı Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İngiltere ve İtalya'dan binlerce futbolsever İstanbul'a akın etti.

"BAVULA İHTİYACIM VAR"

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek olan bir Manchester City taraftarı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bozdurduğu paraları paylaştı. Taraftar, "Paramı bozdurdum, sanırım cüzdan olarak bavula ihtiyacım var. İstanbul, geliyoruz!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Manchester City taraftarının bu paylaşımı sosyal medyada 1 milyonu aşkın görüntülenme aldı.