Manchester United'dna Altay Bayındır'ı yıkan karar! De Gea geri dönüyor

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Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı renklerine bağlayan Manchester United, sürpriz bir karar aldı. İngiliz devi, milli eldivene rağmen eski kalecisi David De Gea'yı kadrosuna katmak istiyor.

DE GEA İLE MASAYA OTURACAKLAR

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United sezon başında yeni sözleşme için anlaşamadığı David De Gea ile yolları ayırmıştı. Kırmızı Şeytanlar, hala boşta olan İspanyol eldivenle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

David De Gea

3. KALECİ OLACAK

David De Gea'nın transfer edilmesi durumunda Altay Bayındır, Manchester United'da 3. kaleci pozisyonuna düşecek ve İngiliz devinde forma giyme şansı dip yapacak.