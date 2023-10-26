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Manchester United'dna Altay Bayındır'ı yıkan karar! De Gea geri dönüyor - Son Dakika

Manchester United'dna Altay Bayındır'ı yıkan karar! De Gea geri dönüyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 15:20

Manchester United, Altay Bayındır'a rağmen Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı David De Gea'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda milli eldiven İngiliz devinde 3. kaleci pozisyonuna düşebilir.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı renklerine bağlayan Manchester United, sürpriz bir karar aldı. İngiliz devi, milli eldivene rağmen eski kalecisi David De Gea'yı kadrosuna katmak istiyor.

DE GEA İLE MASAYA OTURACAKLAR

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United sezon başında yeni sözleşme için anlaşamadığı David De Gea ile yolları ayırmıştı. Kırmızı Şeytanlar, hala boşta olan İspanyol eldivenle yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ın dünyasını başına yıkan karar! De Gea geri dönüyor
David De Gea

3. KALECİ OLACAK

David De Gea'nın transfer edilmesi durumunda Altay Bayındır, Manchester United'da 3. kaleci pozisyonuna düşecek ve İngiliz devinde forma giyme şansı dip yapacak.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ın dünyasını başına yıkan karar! De Gea geri dönüyor

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Son Dakika Spor Manchester United'dna Altay Bayındır'ı yıkan karar! De Gea geri dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'dna Altay Bayındır'ı yıkan karar! De Gea geri dönüyor - Son Dakika
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