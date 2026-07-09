Manisa FK, Golcü Sylla'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Golcü Sylla'yı Kadrosuna Kattı

Manisa FK, Golcü Sylla\'yı Kadrosuna Kattı
09.07.2026 12:11
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Manisa FK, Erzurumspor'dan Cheikne Sylla ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayberk Kasımpaşa'ya gitti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna dahil etti. Son 2 sezondur Erzurumspor FK formasını terleten ve yaz döneminde Manisa FK ile idmanlara çıkan 32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı. Adını 2025-26 sezonunda Süper Lig'e yazdıran Erzurumspor FK ile 28 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 8 gol atıp, 3 de asist yaptı.

AYBERK'İN ADRESİ KASIMPAŞA

Sylla transferiyle golcü takviyesini gerçekleştiren siyah-beyazlıların genç milli sağ beki Ayberk Karapo ise Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya gitti. Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın da istediği 21 yaşındaki futbolcu tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı. Ayberk'in bonservis bedeli ise açıklanmadı. Manisa FK altyapısından yetişen Ayberk, geçen sene 34 maçta oynadı. Manisa FK'nın 18 yaşındaki kalecisi Saim Sarp Bodur ise Portekiz 2'nci Lig takımı Amarante ile el sıkıştı.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Golcü Sylla'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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