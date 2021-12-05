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Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

05.12.2021 16:48

- Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: "Stadımıza dönmek ve evimizde oynayarak 3 puan almak bizim için sevindirici" Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: "Rakibi küçümsemiyorum, tebrik ediyorum ama mağlup olacağımız bir ortam yoktu" Spor Toto 1.

- Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay:

"Stadımıza dönmek ve evimizde oynayarak 3 puan almak bizim için sevindirici"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay:

"Rakibi küçümsemiyorum, tebrik ediyorum ama mağlup olacağımız bir ortam yoktu"

MANİSA - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında oynadığı Kocaelispor karşılaşmasından 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleden sonra her iki takımın teknik adamları, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müsabakayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Maçtan önce de söylediğim gibi artık her puanın çok zor alındığı, birbirine denk takımların kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Play-off arasında 10-12 takımın mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisinde girebilmek için aslında kendi hedefimiz doğrultusunda olmamız gereken yerden biraz uzaktık, bu maçla en azından oraya biraz yaklaşmış olduk. Oyuncularımın saha içerisindeki mücadelelerinden ve kazanma isteklerinden memnunum. Bu takım geçtiğimiz sene bu statta şampiyon oldu. Stadımıza dönmek ve kendi evimizde oynayarak 3 puan almak bizim için sevindirici. Önümüzdeki maçlarda da bu özgüven ve kazanma isteğinin devam etmesini umuyorum. Böyle bir potansiyelimiz var. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık" dedi.

İlk yarıdaki baskılı oyunun ikinci yarıda olmamasıyla ilgili soruya yanıt veren Altay, "Özellikle ilk yarı maçı bitirebilecek pozisyonları yakaladık. Oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. Kocaelispor bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu. Oyuna ortak olduğunda da size cezayı kesebilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda da maç kazanamamanın getirdiği stres ve özgüven eksikliği son anlarda göründü. Sonuçta 3 puan çok değerli ve son 3 maçta 7 puan aldık. Kocaelispor gibi bir takıma karşı galip gelmek gerçekten çok değerliydi. Böyle devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın transfer ihtiyacı olup olmadığına yönelik ise deneyimli çalıştırıcı, "Şu an 6 haftalık süreçte takımla birlikteyim ve bizim kendi oyun tarzımıza göre birkaç tane transfere ihtiyacımız olacak. Ara transfer dönemi çok kolay bir transfer dönemi değil. Sonuçta bir çok takım play-off'a girmek için mücadele ediyor ve hiçbir takım oyuncusunu başka bir takıma vermek istemez. Şu an bizim için önemli olan mevcut oyuncu kadromuzla takımı kuvvetlendirmeliyiz. Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum ve onların da bu süreçte dönüşüp gelişmesi ve oyun felsefemize adapte olmalarını sağlayarak, bu 3 maçlık seri ve sonrasındaki kamp döneminde birkaç takviyeyle bu takımı play-off'a götürebileceğimizi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Kocaelispor cephesi

Manisa'ya puan almak için geldiklerini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da, "İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz ancak bazı ani sakatlıklar ve eksiklikler olunca planlarımız bozuluyor. Oyun içerisinde bunlar var. En kısa zamanda sakatlanan, cezalı olan oyuncularımızın dönüşü ile tekrar eski gücümüze kavuşacağız. Puan almaya başlayacağız. Bunun için yapılması gerekenleri zaten yapıyoruz. En kısa zamanda çözüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Takımdaki bazı oyuncuların kadro dışı bırakılmasıyla alakalı Akçay, "Yönetim, bu konuyla ilgili açıklama yapmadıysa bizim yapmamız da doğru olmaz. Bunlar içerde kalması gereken sorunlar. Çünkü konu farklı yerlere gidebilir. Oyuncu da camia da zarar görebilir. Dolayısıyla bunu açıklamamız mümkün değil. Sonuçta yönetim kurulu bir karar vermiş. Tekrar maça dönecek olursak eğer oyun, çok beğenilecek bir oyun değil ama mağlup olacak bir oyun da oynamadık. Rakibi küçümsemiyorum, tebrik ediyorum ama mağlup olacağımız bir ortam yoktu. Sonuçta futbolda bunlar var" diye konuştu.

Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika Spor


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