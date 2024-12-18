Manisa FK, Tek Taraftarına Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK, Tek Taraftarına Teşekkür Etti

Manisa FK, Tek Taraftarına Teşekkür Etti

MKE Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişe son veren Manisa FK, deplasman tribününde yalnız kalan taraftarı Kaan Karakuzu'yu kulüpte ağırladı ve teşekkür etti.

18.12.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'İNCİ Lig'de kötü gidişe geçen hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek son veren Manisa Futbol Kulübü, Başkent'te takımı tribünde yalnız bırakmayan tek taraftarı unutmadı. Manisalı Kaan Karakuzu, Eryaman Stadı'nda 13 Aralık Cuma akşamı oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yer alan tek taraftar olarak siyah-beyazlılara destek verdi. Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, maçın ardından Kaan Karakuzu'yu dün kulüpte konuk etti.

Yasemin Buket Aktan, galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek kulübün, 'Bir çift Mavi Göz'ün izindeyiz' formasını hediye etti. Manisa FK'lı olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kaan, Aktan'a teşekkür ederek siyah-beyazlı takıma ligde başarılar diledi. Geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle arasındaki buzları eriterek Süper Amatör Lig'deki kentin köklü kulübü Manisaspor'la birleşme yoluna giren Manisa FK'da yönetim kulübün önünü açmak için istifa etmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Tek Taraftarına Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:36 Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech’ten skandal açıklamalar Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
09:34 Gökçek’ten AK Partili Mustafa Tuna’ya sert sözler Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
09:21 Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı Japon devi Bitcoin sayesinde yıllar sonra gelirlerini artırdı
09:13 Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:02 “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişlerinin sırrı çözüldü "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 22:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa FK, Tek Taraftarına Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.