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Manisa Futbol Kulübü - Nasadoge Menemenspor: 1-1 - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü - Nasadoge Menemenspor: 1-1

13.02.2022 15:27
Manisa Futbol Kulübü - Nasadoge Menemenspor: 1-1

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Orkun Aktaş (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) - Muhammet Taha (xxx), Landre (xxx), Sadi (xx) (Dk. 71 Veli x), Özgür (xx), Nizamettin (xx), Hakan (xx) (Dk. 67 Kouter x), Gakpa (xx), Erhan (xx) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Orkun Aktaş (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) - Muhammet Taha (xxx), Landre (xxx), Sadi (xx) (Dk. 71 Veli x), Özgür (xx), Nizamettin (xx), Hakan (xx) (Dk. 67 Kouter x), Gakpa (xx), Erhan (xx) (Dk. 79 Okan), Diallo (xx) (Dk. 67 Tabekou x), Ozegovic (xxx) (Dk. 79 Selim), NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Sinan (xx), Oğuzhan (xxx), Kerem (xx), Emre (xx), Cisse (xxx) (Dk. 89 Anıl), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk. 76 Kehinde x), Abdullah (x) (Dk. 57 Emir x), Ba (x) (Dk. 76 Jiakponna x), Himmet (xx), Ahmet (xxx) (Dk. 89 Mahmut)GOLLER: Dk. 50 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 80 Ahmet (Menemenspor)SARI KARTLAR: Erhan, Nizamettin, Hakan, Birkan (Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Nasadoge Menemenspor'u ağırladı. Ege derbisinde ilk yarı golsüz sona ererken, mücadele de 1-1 beraberlikle noktalandı. Ev sahibi Manisa FK 50'inci dakikada Ozegovic'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Menemenspor 80'inci dakikada golcüsü Ahmet'le eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Manisa Futbol Kulübü puanını 29'a çıkarırken, Menemenspor da 27 puana ulaştı.5'inci dakikada Diallo'nun pasıyla ceza sahasına giren Hakan'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 17'nci dakikada Mahamadou'nun sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası üzerinde Cisse göğsüyle arkadaşı Batuhan Ahmet Şen'in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direğin solundan dışarıya çıktı.31'inci dakikada Manisa FK atağında Ozegovic'in pasında topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, yerden gelen meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.43'üncü dakikada sağ kanattan Taha'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet Şen'in üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.48'inci dakikada Manisa FK atağında Diallo, sağ kanattan ceza sahası içerisine pas çıkardı. Arka direkte Özgür müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gitti.50'nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahası içerisine giren Gakpa'nın altıpas içerisine gönderdiği pasa hareketlenen Ozegovic, dar açıdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

80'inci dakikada Manisa FK'da Veli'nin geri pasında kısa düşen  topa müdahale eden Kehinde topu kaleci Birkan'dan kurtardı. Seken top Ahmet'in önüne düştü. Ceza sahası dışından boş kaleye topu gönderen Ahmet takımının beraberlik golünü attı.


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Ahmet Şen, Himmet, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - Nasadoge Menemenspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü - Nasadoge Menemenspor: 1-1 - Son Dakika
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