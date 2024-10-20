Manisa Yarı Maratonu Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Yarı Maratonu Coşkusu

Manisa Yarı Maratonu Coşkusu

3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 2000 katılımcıyla renkli bir yarışa sahne oldu.

20.10.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu' 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Maratona Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay katılım sağladı. İki bin kişinin katıldığı maratonda kıyasıya rekabet yaşandı. Yarış sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye'de sporun en önemli destekçilerinden Vestel'in Manisa Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiği Uluslararası Manisa Yarı Maratonu, bu yıl iki bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Avrupa'nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City'den geçen Uluslararası Manisa Yarı Maratonu kapsamında, profesyonel atletlerin katıldığı 5, 10 ve 21 kilometrelik üç koşuya ek olarak çocuk koşusu da düzenlendi.

3'üncü Uluslararası Manisa Yarı Maratonu'nda 21 km parkurunda erkeklerde 01: 07: 14'lük derecesiyle Üzeyir Söylemez birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Hasibe Demir 01: 23: 55'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Hakan Çoban ikinci, Oktay Fırat üçüncü olurken; kadınlarda Duygu Turgut Boyan ikinciliğe, Yasemin Hamamcı da üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maratonun 10 km parkurunda ise erkeklerde 33: 38'lik derecesiyle Ufuk Arda birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Özlem Işık 43: 50'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Yunus Emre Turan ikinci, Bedri Şimşek üçüncü olurken; kadınlarda Özlem Özgün ikinciliğe, Dilek Güller de üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maratonun 5 km parkurunda ise erkeklerde 18: 15'lik derecesiyle Enes Kurt birinciliği göğüslerken, kadınlarda ise Nida Deniz Karataş 20: 51'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde Kaan Sarı ikinci, Mehmet Aydıngör üçüncü olurken; kadınlarda Güneş Şare ikinciliğe, Rabia Karasu da üçüncülüğe ulaşan isimler oldu.

Maraton kapsamında gerçekleştirilen çocuk koşusu Manisa sokaklarında renkli anlar yaşattı. Çocuk koşusuna katılan yaklaşık 500 çocuğun yarışında kızlarda 7-8 yaşta Damla Yücel, 9-10 yaşta Melis Tufantepe, 11-12 yaşta ise Nisa Nur Akarsu birinci oldu. Erkeklerde ise 7-8 yaşta Tuğberk Gündoğdular, 9-10 yaşta Salih Mete Örücü, 11-12 yaşta ise Kerem Aziz Çakırca yarışın kazananı oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Manisa, Vestel, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Yarı Maratonu Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Yarı Maratonu Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.