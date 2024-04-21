Türkiye'nin en hızlı maratonu olarak adlandırılan Maraton İzmir'e katılan 'Medical Point Run' sporcuları, Türk Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı adına koştu. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, "Eğitim masraflarını karşılayamayan başarılı çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için ter döken mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maraton İzmir'de dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, 42K ve 10K parkurlarında ter döktü. Yaklaşık 600 sporcu, 42K koşusu için saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binası önünde hazır bulundu. Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşarak, Bostanlı İskele'ye yakın bir mesafeden tekrar Şair Eşref Bulvarı'na dönen sporcular yarışı tamamlamış oldu.
5 bin sporcu katıldı
Dünya Atletizm Federasyonu tarafından 'Road Race Label' (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonuna, Medical Point Run sporcuları da katıldı. Sporcular, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 'Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun' ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (EÇEV) 'Bir Çocuk Okursa Bin Gelecek Güzelleşir' projesine burs sağlamak için 10K parkurunda yarıştı.
"Gurur duyuyorum"
Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, "5 yıldır dünyanın birçok farklı ülkesinden binlerce sporcuyu ağırlayan Maraton İzmir'de, bu yıl değerli takım arkadaşlarımın kurduğu koşu kulübünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Maratonda, maddi olanakları yeterli olmayan eğitim masraflarını karşılayamayan başarılı çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için ter döken mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
"Sporun yanında olacağız"
Medical Point Hastaneler Grubu olarak spora verdikleri önemden bahseden Kubba, "Sağlık sektöründeki lider marka Medical Point Hastaneler Grubu olarak, sporun sağlık üzerindeki önemini ve toplumsal faydasını ön planda tutuyoruz. Kentimizin ve ülkemizin önde gelen spor organizasyonlarında aktif olarak yer alarak, sporun gücüyle toplumumuzu daha sağlıklı bir hale getirmek için büyük çaba içerisindeyiz. Değerli sporcularımızın her zaman yanında olacağız" dedi.
'Medical Point Run' sporcuları, geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs'ta gerçekleşen 'Famagusta Maratonu'na katıldı. 10K parkurda koşan sporcular yarışın sonunda düzenlenen törende katılım madalyalarını aldı. - İZMİR
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