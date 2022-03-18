Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar - Son Dakika
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Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar

18.03.2022 10:40

Marcao'nun Barcelona performansından etkilenen scout ekipleri 25 yaşındaki savunmacıya tam not verdi. İtalya'dan iki gözlemcinin statta olduğu öğrenilirken, dev takımların ünlü ismi transfer listesine aldığı kaydedildi.

Galatasaray- Barcelona maçında Marcao rüzgarı esti. Kaptan savunmada kritik hamleler yaptı. Etkili oyununu harika bir kafa golüyle süsledi. Scout ekipleri Brezilyalı'nın performansından çok etkilendi.

MARCAO'NUN HIRSI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Brezilyalı stoper korner direğini tekme attı. Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, 25 yaşındaki savunmacı sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı.

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SARI KART YEDİ

Mücadelenin hakemi Orsato, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. Marcao, Sarı-kırmızı formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atmış oldu.

MARCAO İTALYAN DEVLERİNİN TAKİBİNDE

25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmayı izlemeye gelen scout ekiplerinin de dikkatini çekti. Akşam'ın haberine göre; başarılı oyuncu ile Inter ve Napoli ilgileniyor. İki İtalyan scoutun statta olduğu öğrenildi. İtalyan ekipleri sezon sonu Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 20 milyon euronun altında Marcao'yu satmayı düşünmüyor.

MARCAO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

32 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 resmi maçta 2 bin 844 dakika sahada kaldı. Takımına da 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

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Galatasaray, Barcelona, İtalyan, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

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