Mardin 1969 Spor 18 Yıl Aradan Sonra 1. Lig\'e Yükseldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off final karşılaşması, Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Mardin 1969 Sporlu futbolculara kupa ve madalyalarını verdi. Takım, kupa ve madalyaları aldıktan sonra taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.