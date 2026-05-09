Mardin 1969 Spor 18 Yıl Aradan Sonra 1. Lig'e Yükseldi
Mardin 1969 Spor 18 Yıl Aradan Sonra 1. Lig'e Yükseldi

09.05.2026 20:21
Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 yenerek 1. Lig'e yükseldi, şampiyonluk sevinci yaşandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off finalinde Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra 1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor için Diyarbakır Stadyumu'nda seremoni düzenlendi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off final karşılaşması, Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra 1'inci Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Mardin 1969 Sporlu futbolculara kupa ve madalyalarını verdi. Takım, kupa ve madalyaları aldıktan sonra taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: DHA

