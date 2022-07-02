Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Sümer Gıda Uluslararası Yaz Kupası Satranç Turnuvası başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Somali, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Irak'tan yaklaşık 280 sporcu katılıyor.

Genel ve 16 yaş altı kategorilerinde başlayan turnuva yarın sona erecek.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, turnuvanın 2 kategoride düzenlendiğini belirterek, "Mardin bir satranç şehridir. Bu satranç şehrinin inşallah dünyada adı duyulacaktır. Turnuvamızda Türkiye şampiyonları var. Bundan dolayı Mardin'in adını satrançta da duyurmaya niyetliyiz ve inşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

Turnuvaya Somali'den katılan Muhammed Hasi Osman ise şampiyon olmayı hedeflediğini bildirdi.