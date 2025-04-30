Marmaris'te Yat Şampiyonasında Yarışlar İptal

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları, rüzgar yetersizliği ve sağanak nedeniyle gerçekleşmedi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, üçüncü gün yarışlarının başlamasını bekledi. Uzun süren bekleyişin ardından rüzgar yetersizliği ve sağanak nedeniyle başhakem Ezgi Kalaycı yarışların yapılamayacağına karar vererek yatları marinaya gönderdi.

Şampiyona, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.