Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Veteran Voleybol Turnuvası başladı.

İstanbul Veteran Sporları Derneği organizasyonu, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediyespo'run desteğiyle Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, yerli ve yabancı 41 takım 500 sporcuyla katılıyor. Turnuvada 19 kadın ve 22 erkek takım mücadele edecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turnuvanın açılışında, sporculara başarılar dilerken voleybolcuları aileleriyle birlikte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Turnuva 8 Mayıs Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.