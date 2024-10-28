Marmaris Yarış Haftası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Marmaris Yarış Haftası Başladı

Marmaris Yarış Haftası Başladı

Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 104 yat ve 1000 sporcuyla Netsel Marina Günü yarışlarıyla başladı.

28.10.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Netsel Marina Günü yarışlarıyla start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. İlk gün Netsel Marina Günü yarışında yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 10 ayrı sınıfta mücadele etti.

Körfezde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirirken, IRCCHR grubunda da tek yarış yapıldı.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, yarışların 35'incisini gerçekleştirmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü ile sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış

IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov

IRC2: Courrier Du Coeur-Andrey Arbuzov

IRC3: My Olga-Boris Gusev

IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

IRC5: Zacapa- Selim Kakis

IRC6: Lettland-Igor Bukovskis

IRCCHR1: Aldebaran-İlya Strakh

IRCCHR2: Capella II-Dmitry Komarov

IRCCHR3: Before Sunrise-Andrei Morozov

IRCCHR4: Cadenza-Ilia Chetyrin

2. Yarış

IRC1: Magic Twelwe-Maksim Taranov

IRC2: Rossko Racer-Timofey Zhbankov

IRC3: My Olga-Boris Gusev

IRC4: Bogatyr-Igor Rytov

IRC5: Zacapa-Selim Kakis

IRC6: Lettland-Igor Bukovskis

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Marmaris, Türkiye, Marina, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Yarış Haftası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Yarış Haftası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.