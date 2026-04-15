Mateusz Lis Polonya'ya Dönüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mateusz Lis Polonya'ya Dönüyor

15.04.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe kalecisi Lis'in Lech Poznan'a transfer olacağı iddia edildi. Görüşmeler başladı.

TRENDYOL Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi. Polonya ekibi Lech Poznan'da yaz döneminde mevcut kalecisi Bartosz Mrozka'nın takımdan ayrılacağı ve Mateusz Lis'in transfer edileceği ifade edildi. Polonya basını Lech Poznan'ın şimdiden Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi tamamlamak adına yoğun çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan'la sözleşme imzalayan ancak sadece U19 Takımı'nda forma giyebilen 29 yaşındaki eldiven, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye'ye 2021-22 sezonunda gelen Lis ilk olarak Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giydi. Daha sonra Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da Traoyes'da kiralık olarak forma giydi. Son 3 sezonu Göztepe'de geçiren Mateusz Lis, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyup Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden biri oldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor
Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti Yeşilçam’ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti
“Dondurma“ diye satılanlara yasak Bakanlık el attı "Dondurma" diye satılanlara yasak! Bakanlık el attı
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:35
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:42:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.