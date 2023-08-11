Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya'yı ziyaret etti! - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya'yı ziyaret etti!

11.08.2023 09:42

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'a yerleşti. Nara, kızıyla birlikte Ayasofya'yı ziyaret ederek başını örttü. Icardi'nin 'Türklerim' ifadesiyle paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı. Ayrıca Nara'nın İstanbul'da esnafla olan diyalogları da gündem oldu.

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Deneyimli golcünün eşi Wanda Nara, İstanbul'da gezilmedik yer bırakmazken Ayasofya ziyaretinde de bulundu. Kızıyla birlikte Osmanlı kıyafeti giyen Nara'nın o hallerini Icardi'nin "Türklerim" ifadesiyle paylaşması ise büyük beğeni topladı.

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Wanda Nara, Ayasofya ziyareti sırasında kızıyla birlikte başını örttü. O görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Nara'ya yorum ve beğeni yağdı.

ESNAFLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezen Wanda Nara, birçok dükkana uğradı. Bunlardan birinde esnafın, "Icardi ile yatıp, Icardi ile kalkıyorum." sözlerini duyan Nara kısa süreli şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara'nın İstanbul'a temelli taşınması sonrası hemen Türkiye'ye adapte olması ve esnafla sohbeti sırasındaki doğal tavırları büyük beğeni topladı.

Wanda Nara ve kızı, Ayasofya'yı ziyaret etti! Icardi'nin 'Türklerim' paylaşımına beğeni yağdı
Wanda Nara ve kızı, Ayasofya'yı ziyaret etti! Icardi'nin 'Türklerim' paylaşımına beğeni yağdı
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Son Dakika Spor Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya'yı ziyaret etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Ayasofya'yı ziyaret etti! - Son Dakika
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