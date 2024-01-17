 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sonra Trabzonspor maçında forma giyecek.

17.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:52
Abone Ol

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı. Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞUYOR

21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı. Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.

Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mauro Icardi, Trabzonspor, Galatasaray, İstanbul, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek - Son Dakika


12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement