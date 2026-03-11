Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır - Son Dakika
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Mbappe duymasın! Yamal\'ın 5 sene önce Ester\'e yaptığı yorum kavga çıkarır
11.03.2026 11:03
Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal'ın, 5.5 yıl önce ünlü model Ester Expósito'nun paylaşımına kalp emojili bir yorum bıraktığı ortaya çıktı. Bu yorum, Expósito'nun son dönemde Kylian Mbappe ile anılması sonrası gündeme geldi.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yıllar önce yaptığı bir sosyal medya yorumu yeniden gündeme geldi.

Yamal'ın, şimdilerde Kylian Mbappe ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü model Ester Expósito'nun bikinili fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada dikkat çekti.

5.5 YIL ÖNCEKİ YORUM GÜNDEM OLDU

Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Lamine Yamal, yaklaşık 5 buçuk yıl önce Ester Expósito'nun paylaşımına gözlerinden kalp çıkan üç emoji bıraktı. O dönem henüz çocuk yaşta olan Yamal'ın yaptığı bu yorum, Expósito'nun son dönemde Mbappe ile anılması sonrası yeniden gündeme taşındı.

İşte o yorum;

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yorumun ortaya çıkmasının ardından birçok kullanıcı genç futbolcunun eski paylaşımına esprili yorumlar yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede viral olurken, futbol ve magazin dünyasını bir araya getiren ilginç bir detay olarak konuşulmaya başlandı.

