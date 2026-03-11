Mbappe duymasın! Yamal\'ın 5 sene önce Ester\'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yıllar önce yaptığı bir sosyal medya yorumu yeniden gündeme geldi.
Yamal'ın, şimdilerde Kylian Mbappe ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü model Ester Expósito'nun bikinili fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada dikkat çekti.
Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Lamine Yamal, yaklaşık 5 buçuk yıl önce Ester Expósito'nun paylaşımına gözlerinden kalp çıkan üç emoji bıraktı. O dönem henüz çocuk yaşta olan Yamal'ın yaptığı bu yorum, Expósito'nun son dönemde Mbappe ile anılması sonrası yeniden gündeme taşındı.
İşte o yorum;
Yorumun ortaya çıkmasının ardından birçok kullanıcı genç futbolcunun eski paylaşımına esprili yorumlar yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede viral olurken, futbol ve magazin dünyasını bir araya getiren ilginç bir detay olarak konuşulmaya başlandı.
