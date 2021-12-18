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Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçından notlar

18.12.2021 18:58
Medipol Başakşehir maçından notlar

Fatih Terim 3 değişiklik yaptıİsmail Çipe kaledeFatih Terim'in cezası sürüyorEmre Belözoğlu'ndan tek değişiklikMartin Linnes tribündeEmre Belözoğlu'na tepki Ata SELÇUK / - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Fatih Terim 3 değişiklik yaptı

İsmail Çipe kalede

Fatih Terim'in cezası sürüyor Emre Belözoğlu'ndan tek değişiklik Martin Linnes tribündeEmre Belözoğlu'na tepki

Ata SELÇUK/ - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında 3 değişikliğe gitti. Sivas deplasmanında sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın yerine kalede İsmail Çipe'ye görev veren deneyimli teknik adam, savunmada Luyindama yerine Marcao, orta sahada ise Taylan Antalyalı yerine Olimpiu Morutan'a görev verdi.Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.İSMAİL ÇİPE KALEDEGalatasaray'ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera'nın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre dahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye emanet etti.FATİH TERİM'İN CEZASI SÜRÜYORGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİKMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise takımının ligin 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu, Deniz Türüç yerine Tolga Ciğerci'ye şans tanıdı.Deplasman ekibi sahaya; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Chadli ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.MARTIN LINNES TRİBÜNDEGalatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes, Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etti. 2016-2021 yılları arasında 5 sene boyunca Galatasaray formasını terleten ve şu anda Norveç takımı Molde'de forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes, maçı tribünden izledi.EMRE BELÖZOĞLU'NA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlu'nun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.


Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor


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