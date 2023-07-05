Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.