Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı - Son Dakika
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Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı

05.07.2023 12:49

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp, antrenörlerin kulübe verdikleri emekler için teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir, teknik heyette bulunan yedi antrenörün sözleşmelerinin sona erdiğini ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ne Selçuk Şahin kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı - Son Dakika
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