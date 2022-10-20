Mehmet Büyükekşi: "Ülkemizde futbol, VAR ile daha şeffaf bir hale geldi" - Son Dakika
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Mehmet Büyükekşi: "Ülkemizde futbol, VAR ile daha şeffaf bir hale geldi"

20.10.2022 11:39

- Mehmet Büyükekşi: "Ülkemizde futbol, VAR ile daha şeffaf bir hale geldi" Türkiye'nin, Video Yardımcı Hakem sistemini en iyi kullanan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların...

- Mehmet Büyükekşi: "Ülkemizde futbol, VAR ile daha şeffaf bir hale geldi"

İSTANBUL - Türkiye'nin, Video Yardımcı Hakem sistemini en iyi kullanan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi için büyük fayda getirdi. Ülkemizde futbol VAR ile daha şeffaf bir hale geldi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye muhtaç alanlar var" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen VAR bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Türk futbolunun öncelikli meselelerine tüm paydaşlarımızla ortak istişarelerle çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada gündemi meşgul eden konu hakem performanslarıdır. Bizler futbolun güzelliklerini, insanları bir araya getiren heyecanını, aile ve çocukların eğlencisi olan, hakem hataları değil maç performansıyla konuşulan bir oyunu gündeme getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde ziyaret edilebilecek"

"Gelişen ve büyüyen bir futbol ekonomisi önemli. Bu sayede kulüplerimize fayda sağlayabiliriz" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yayın ihalesinde tutarı ikiye katlayabiliriz. Futbolumuzu başka pazarlara da ihraç edebiliriz. Büyük bir çoğunluk tarafından bilinmeyen, yanlış bilinen VAR protokolünü hatırlatmak için buradayız. Çok önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alınarak, basın mensupları, kulüp başkanları ve teknik adamlar tarafından ziyaret edilebilecek. İlk olarak salı günü Süper Lig, 1. Lig kulüp başkanları, teknik adamlar ve kaptanlarla başlıyoruz."

"Ülkemizde futbol VAR ile daha şeffaf bir hale geldi"

VAR sisteminin minimum müdahale, maksimum fayda modeliyle çalıştığını dile getiren Başkan Büyükekşi, "Müdahale ettiği pozisyonlarda kesinlik aranıyor. Aksi takdirde protokole göre müdahale hakkı yok. VAR teknolojisi hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi için büyük fayda getirdi. Ülkemizde futbol VAR ile daha şeffaf bir hale geldi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de gelişmeye muhtaç alanlar var" diye konuştu.

"VAR'ın en iyi uygulandığı ülkelerden biriyiz

2022-23 itibarıyla dünyada VAR'ın en iyi uygulandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sistemi iyileştirme konusunda büyük bir iyi niyetle çalışıyoruz. Farklı ülkelerin yapılarını inceliyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR'ı en iyi uygulayan, örnek ülke olma hedefimiz var. Merkezimizi geliştiriyoruz, teknolojik açıdan yenileniyoruz. Tüm paydaşlarımızdan destek olmaları çağrısını yapmak istiyorum. Her puan kaybı sonrası eksik bilgilerle ve hayali çizgiler üzerine VAR sistemini ve hakemleri hedef almak yerine, sistemin nerede devreye girdiğini, girmediğini, ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini, seçim kriterlerini, kesinlik zaruretini kamuoyuna anlatmak, sonra da koruyup bu sisteme destek sağlamalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"VAR'ı çocukların dahi anlayabileceği bir hale getirmek için çizgi film hazırladık"

Türk futbolunun marka değerini arttırmak istediklerini de sözlerine ekleyen Büyükekşi, "Tüm futbol paydaşlarını maddi manevi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Futbol ailesinin bütün paydaşlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerimiz saha içi performanslarını, basın mensupları futbolun güzel yönlerini öne çıkarmalı. VAR'ı çocukların dahi anlayabileceği bir hale getirmek için çizgi film hazırladık" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi: 'Ülkemizde futbol, VAR ile daha şeffaf bir hale geldi' - Son Dakika

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