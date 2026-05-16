Menemen FK\'da Devir İddiaları Sürüyor

2'nci Lig'de sezonu tamamladıktan sonra henüz bir hamle yapmayan Menemen Futbol Kulübü'nde önceki yıllarda olduğu gibi yine devir iddiaları var. Bu sezon 3'üncü Lig'den amatöre düşen İzmir Çoruhlu FK'nın son iki yıldır başkanlığını yapan, sezon öncesi 3'üncü Lig'deki Uşakspor'un yönetimini alan Ahmet Çoruhlu'nun 2'nci Lig'deki Menemen FK'yı da devralmak istediği öğrenildi. Ahmet Çoruhlu ve Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un görüşme halinde olduğu belirtildi. Çoruhlu FK ve Uşakspor gibi şirket olan Menemen FK'da 2 yıldır başkan olan Bilgin Tokul, geçen sezon başında yönetimi devretmek için yaptığı görüşmelerden sonuç almayınca göreve devam etmişti.