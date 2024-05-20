Meram Belediyesporlu Kick Boksçular 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Meram Belediyesporlu Kick Boksçular 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Meram Belediyesporlu Kick Boksçular 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası\'nda Büyük Başarı Elde Etti

Meram Belediyesporlu kick boksçular, 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda altı madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları tebrik etti.

20.05.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Meram Belediyesporlu kick boksçular, 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. 42 ülkenin katıldığı şampiyonada altı madalya birden kazanan sporcuların yine ilçenin gururu olduklarını söyleyen Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm sporcularını tebrik etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığının 2024 yılı faaliyet programında yer alan 9.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Meram Belediyesporlu sporcuların büyük başarısı ile son buldu. 15- 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada Meram Belediyesporlu kick boksçular üç altın, bir gümüş, iki bronz madalya alarak tarihi bir başarının altına imza attı.

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42 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada yarışan Sabriye Gür 70 kiloda, Emircan Beserek 67 kiloda, Kazım Dereli 81 kiloda Dünya Şampiyonu oldu. Batuhan Pekmezci 86 kiloda dünya ikincisi, Ebrar Aygün 60 kiloda, İbrahim Demirtaş +91 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'a bu tarihi gururu yaşatan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Meram Belediyespor'un sadece ülke çapında değil uluslararası alanda da neredeyse tüm turnuvalarda başarıdan başarıya koştuğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, "Büyük umutlar bağlayarak destek verdiğimiz sporcularımız, her turnuva ile başarılarına yenilerini ekleyerek gururumuz olmaya devam ediyorlar. Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda da bu gelenek bozulmadı. Sporcularımız aldıkları altı madalya ile yine göğsümüzü kabarttılar. Hepsini tek tek tebrik ediyor, bu başarıda katkıları olan antrenörlerimizden kulüp yöneticilerine, çalışanlardan çocuklarımızın ailelerine kadar herkesi tebrik ediyorum. Sporcularımın başarılarının da artarak devam etmesini temenni ediyor, bunun gerçekleşmesi adına destek vermeye onların, yanında olmaya devam edeceğimizi yineliyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Meram Belediyesporlu Kick Boksçular 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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