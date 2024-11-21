Merkezfendi Belediyesi, Stefan Moody\'i Kadrosuna Dahil Etti

Spor

TÜRKİYE Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Merkezfendi Belediyesi oyuncu kurucu Stefan Moody'i kadrosuna dahil etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ole Miss mezunu olan Moody kolej liginde son sezonunda 23.6 sayı 4.3 asistle oynadı. Kariyerine ülkemizde Trabzonspor'la başlayan ve geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Igokea takımında oynayan Moody, burada 12 sayı 3.8 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz ocak ayında Çin ekiplerinden Qingdao Eagles transfer olan Moody tekrar Türkiye'ye dönüş yaptı.