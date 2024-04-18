Mersin\'de PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri Gerçekleştirildi

Spor

Mersin'de, PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri 124 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin PTT Başmüdürülüğü koordinesinde Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde düzenlenen eleme yarışmalarında Mersin'in yanı sıra Kahramanmaraş, Adana, Antalya, Niğde, Hatay ve Osmaniye PTT Başmüdürlükleri'nden 34'ü kadın 124 personel mücadele etti. Çekişmeli müsabakalara sahne olan yarışmalarda, erkekler kategorisinde 10 kilometrelik parkuru en iyi zamanla tamamlayan Teyfik Erçetin birinci olurken, ikinci sırayı Hüseyin Sain, üçüncü sırayı ise Serkan Yalçın aldı. Kadınlar kategorisinde 5 kilometrelik parkuru en iyi zamanla tamamlayan İlknur Uçar birinci olurken, ikinci sırayı Ayşe Yıldırım, üçüncü sırayı ise Güllü Karakuşoğlu elde etti. Başarılı yarışmacılar, PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Türkiye Geneli Eleme Yarışması'na katılma hakkı kazandı.

"Bu etkinlik sosyal dayanışmayı arttırıyor"

Dereceye girenlere ödüllerini veren Mersin PTT Başmüdürü Recep Öztürk, güzel bir yarışma olduğunu söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Öztürk, "Bu etkinlik ilk önce sosyal dayanışmayı arttırıyor, aynı zamanda sportmenlik ruhunu da geliştiriyor. Dağıtıcı arkadaşlarımız genelde sahada çalıştıkları ve yaya olarak dağıtım yaptıkları için iş, onlara anlamlı ve iş gücü performansını arttıran bir kazanım sağlamış oluyor. Hem sosyal, hem kültürel, hem de iş gücü anlamda artı sağlamış oluyor. Bu yarışmanın Mersin'de yapılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kadınlar kategorisinde birinci olan İlknur Uçar da organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kendimi ve diğer dereceye giren tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik adına böyle gurur verici bir programa emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Erkekler kategorisinde birinci olan 30 yaşındaki Teyfik Erçetin ise Mersin Bahçelievler Posta Dağıtım Merkezi'nden yarışmaya katıldığını ifade ederek, "İşe başladığımdan bu yana hemen hemen her sene katılıyorum. Geçen sene de birinci olmuştum, bu sene de nasip oldu, mutluyum" şeklinde konuştu. - MERSİN