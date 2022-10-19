Burada konuşan Seçer, kayıtların halen sürdüğü maratona çok sayıda sporcunun katılacağını belirtti.

Tarsus Yarenlik Alanı'nda düzenlenen tanıtıma, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , maratona katılacak bazı sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Mersin haber... 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu pazar günü gerçekleştirilecek - Son Dakika

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