Mersin Milletvekili Ekmen'den Batman Petrolspor maçında açılan pankarta tepki
Mersin Milletvekili Ekmen'den Batman Petrolspor maçında açılan pankarta tepki

15.01.2026 01:10  Güncelleme: 01:20
Batman Petrolspor'un İnegölspor ile oynadığı maçta stada sokulan ve üzerinde "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart tepki topladı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankartın stada nasıl girdiğini sorgulayarak yayıncı kuruluşun tutumunu eleştirdi.

Batman Petrolspor'un İnegölspor ile deplasmanda oynadığı maçta stada sokulan ve üzerinde "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart büyük tepki topladı. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankartın stada nasıl girdiğini sorgulayarak yayıncı kuruluşun tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

"BATMAN PETROLSPOR BU ÜLKENİN TAKIMIDIR"

Ekmen, pankartın ayrımcı bir söylem içerdiğini belirterek, "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi?" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında telefonundan maç sırasındaki yayını dinleten Ekmenkarşılaşmanın sunucusuna da tepki gösterdi ve "Sunucu 'Tribünlerdeki coşkuya bakın, efsane maraton. Bir bak tarihe Türk'e bak, baş kaldıranın sonu ne olmuş. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki anlamlı mesaj çok manidar, anlayana çok anlamlı diyebiliriz bir kez daha.' diyor.

Neresi anlamlı? Devam ediyor... Neresi manidar? Sen geri zekalı mısın? Sunucuya söylüyorum. Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Bu çocuklar kimin çocukları? Bu taraftar kimin taraftarı? Bu takım kimin takımı? Bu vilayet hangi devletin vilayeti? Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" dedi.

PANKARTIN STADA GİRİŞİNE KİM İZİN VERDİ?

Milletvekili Ekmen, yaklaşık 50 metrelik pankartın stada nasıl girdiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu ve stadyumları denetleyen emniyet birimlerinin bu tür olayları önlemesi gerektiğini ifade etti.

TFF'YE ÇAĞRI

Ekmen şu ifadeleri kullandı: "Yayıncı kuruluşu RTÜK'e sesleniyorum: Bu ayrımcı, ötekileştirici dile hangi cezayı uygulayacaksınız?'Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş.' Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ya arkadaş buraya gelen Batman Petrolspor takımı. Batman Petrolspor bu ülkenin takımlarından biri. Oyuncuları da, taraftarları da, şehri de bu ülkenin vatandaşlarından biri. Bu ırkçı pankart, elli metre... Bu elli metrelik pankartın bu stada girişine kim izin verdi?"

Olayın münferit olmadığını belirten Ekmen, Batman Petrolspor camiasının yanında olduklarını söyledi ve stadyumlarda nefret söylemine karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

