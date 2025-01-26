SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Kerek Yılmaz
MERSİN SPOR: Olaseni 17, Cobbs 12, Pineiro 24, Efianayi 20, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 5, Cruz 14, Kairys 9, Canberk Kuş 6, Tevfik Akdamar
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ: Arca Tülüoğlu, Cook 11, Berke Akgündüz 2, Vanwıjn 13, Bleıjenbergh 28, Newman 25, Akif Egemen Güven 8, Egehan Arna 11, Mclemore 6, Moody 4
1'İNCİ PERİYOT: 23-27
DEVRE: 52-55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-75
4'ÜNCÜ PERİYOT: 95-95
1'İNCİ UZATMA: 111-108
İKİ TEKNİK FAUL: Bleıjenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)
5 FAUL: Olaseni, Canberk Kuş (Mersin Spor), Egehan Arna (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Mersin Spor sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 111-108 yendi.
Son Dakika › Spor › Mersin Spor, Uzatmada Kazandı - Son Dakika
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