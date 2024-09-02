Mert Günok: 'Dünya Kupası'na Katılmak En Büyük Hedefimiz' - Son Dakika
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Mert Günok: 'Dünya Kupası'na Katılmak En Büyük Hedefimiz'

Mert Günok: \'Dünya Kupası\'na Katılmak En Büyük Hedefimiz\'

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Dünya Kupası'na katılmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti. EURO 2024'te çeyrek finale yükseldiklerini ifade eden Günok, Uluslar Ligi'nde de grup birinciliği hedeflediklerini vurguladı. Genç ve umut dolu bir takıma sahip olduklarını söyleyen Günok, ilk maçlarını galibiyetle kapatmak istediklerini dile getirdi.

02.09.2024 19:29
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A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, "Dünya Kupası'na uzun süredir katılamadığımız bir ortam var. En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmana başladı. Ay-yıldızlılarda, tecrübeli kaleci Mert Günok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EURO 2024'te başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdiklerini belirten Mert Günok, "Ayrıldıktan sonra çok uzun bir süre olmadı aslında. Hemen toplanmış gibi olduk. Birbirimizi özlemiştik, uzun bir süre kamp yaptık beraber. Başarılı sayılabilecek bir turnuva geçirdik. Tabii ki gönül daha ötesini görmeyi isterdi. Ancak böyle genç bir takımla çeyrek finale ulaşmış olmamız, yarı finalin ucundan dönmemiz, ülkece yarı finale çıkamadığımız için turnuvadan dönmemiz aslında iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Orada da hedefimiz grubumuzu birinci sırada bitirebilmek. Bugün toplandı. Güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. İnşallah iki maçımızı da galibiyetle kapatıp, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İLK MAÇIN DEPLASMANDA OLMASI HEM AVANTAJ HEM DE DEZAVANTAJ SAYILABİLİR'

İlk maçın deplasmanda olmasının hem avantajlı hem de dezavantajlı olabileceğine dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, "Son zamanlarda sanki hep aynı takımlarla karşılaşıyormuşuz gibi oldu. Onlar da bizi biliyor. Biz de onları biliyoruz. Fizikli bir takımla oynayacağız. İlk maçın deplasmanda olması hem avantaj hem de dezavantaj sayılabilir. Biz kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem ülke hem de milli takım olarak yakaladığımız bu güzel atmosferi bozmadan devam edebilmek için ilk maçı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Daha sonrasında ikinci maçı düşüneceğiz. Umarım her şey yolunda gidecek" şeklinde konuştu.

'BURAYA GELEN OYUNCULAR, HAK EDEREK GELMİŞ OYUNCULAR'

Genç bir takım olduklarını, kadroya da yeni genç isimlerin dahil edildiğine dikkat çeken Mert Günok, "Hali hazırda genç bir takımdık. Genç oyuncular da eklenmeye devam ediyor. Bizim takımdan da Emirhan ve Mustafa da takıma dahil oldu. Buraya gelen oyuncular, hak ederek gelmiş oyuncular. Yaşları ne olursa olsun fark etmiyor. Hocamız da bunu hediye olarak değil, hak ettikleri için burada olduklarını söyledi. Artık gerisi kendi yeteneklerine ve ileriyi ne kadar düşünmek istediklerine bağlı. Ben hepsinden umutluyum. İyi ve genç bir takımız. Önümüz açık" diye konuştu.

'KONSANTRE VE OYUN ANLAMINDA BAZEN SIKINTILAR YAŞANABİLİYOR'

Sezon başı olması nedeniyle oyun anlamında bazen sıkıntılar yaşanabileceğine değinen Mert Günok, "Bu seviyede sonuçta kararları biz vermiyoruz. Bizim yapmamız gereken, elimizden geleni yapıp, önümüzdeki bütün maçları yüzde 100 konsantre ile oynamak. Sezonun başında olmamız itibarıyla, konsantre ve oyun anlamında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Biz bu turnuvada hem birlik beraberliğimizi hem de takım oyunumuzla iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. O yüzden maçların arası kısa bile olsa, yine aynı takım oyununu oynayarak, iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum.

'BİR HİKAYE DAHA YAZMAK İÇİN DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUZ'

Yeni bir hikaye yazmak için Dünya Kupası'na katılmak istediklerini dile getiren Mert Günok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası'na uzun süredir katılamadığımız bir ortam var. En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Ama öncesinde yakalanan bu iyi havayı devam ettirmek önemli. O da Uluslar Ligi'nde grubu birinci bitirmekten geçiyor. Bunlar uzun süreli düşünülecek şeyler. Maç maç bakmamız lazım. O yüzden ilk maçımızı düşünüyoruz. Ama bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz"

Kaynak: DHA

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