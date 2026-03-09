Mert Müldür\'ün nişanlısına Kadınlar Günü\'nde kabusu yaşattılar

Mert Müldür açıklamasında futbolun içinde eleştirinin olduğunu bildiğini vurgulayarak taraftarların tepkisine saygı duyduğunu ifade etti. Sahada olan bir oyuncu olarak sorumluluğu her zaman üstlendiğini belirten Müldür, eleştirilerin futbolun bir parçası olduğunu söyledi.
Ancak tribünlerde nişanlısını hedef alan sözlerin kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Müldür, nişanlısının yalnızca kendisini desteklemek için stadyumda bulunduğunu ifade etti. Müldür, nişanlısının böyle bir durumla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Yaşananlara rağmen Fenerbahçe forması için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, her zaman olduğu gibi sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.
