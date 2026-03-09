Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar - Son Dakika
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar

09.03.2026 10:23
Samsunspor maçında performansı tepki çeken Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, yaptığı açıklamada stadyumda yaşanan bir olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Müldür, tribünlerden nişanlısına yönelik ağır sözler söylendiğini ve bu nedenle nişanlısının stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanması ise dikkat çekti.

Mert Müldür açıklamasında futbolun içinde eleştirinin olduğunu bildiğini vurgulayarak taraftarların tepkisine saygı duyduğunu ifade etti. Sahada olan bir oyuncu olarak sorumluluğu her zaman üstlendiğini belirten Müldür, eleştirilerin futbolun bir parçası olduğunu söyledi.

"NİŞANLIM FUTBOLUN PARÇASI DEĞİL"

Ancak tribünlerde nişanlısını hedef alan sözlerin kendisini derinden üzdüğünü dile getiren Müldür, nişanlısının yalnızca kendisini desteklemek için stadyumda bulunduğunu ifade etti. Müldür, nişanlısının böyle bir durumla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

FORMASI İÇİN MÜCADELE MESAJI

Yaşananlara rağmen Fenerbahçe forması için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, her zaman olduğu gibi sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Kadınlar Günü, Mert Müldür, Fenerbahçe, Samsunspor, 8 Mart, Sözler, Spor, Son Dakika

