Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti - Son Dakika
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Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti

02.06.2022 11:10

Dün akşam gerçekleşen ve COPA America şampiyonu Arjantin ile EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı karşı karşıya getiren karşılaşmada dünya yıldızı Lionel Messi'nin performansı herkesin beğenisini topladı. 35 yaşındaki futbolcu takımının şampiyonluğa uzanmasında kritik bir rol oynadı.

COPA America şampiyonu Arjantin ile EURO 2020 şampiyonu İtalya, kozlarını Wembley'de paylaştı. 3.kez düzenlenen ve Büyük Final adı verilen bu organizasyonda kazanan taraf Messili Arjantin oldu.

Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti

ARJANTİN RAHAT KAZANDI

Büyük Final'de kazanan Arjantin oldu. COPA America şampiyonu, İtalya karşısında rahat kazandı. 3-0 sona eren mücadelede golleri; Martinez, Di Maria ve Dybala kaydetti. Maçın yıldızı Lionel Messi ise 90 dakikayı 2 asistle ile noktaladı.

Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti

MESSİ'NIN PERFORMANSI YANKI UYANDIRDI

35 yaşındaki yıldız, dün akşam oynadığı futbolla, futbolseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Asistlerinin yanı sıra 90 dakika boyunca yaptığı başarılı dribblinglerle hala üst seviyede olduğunu tüm dünyaya ispat etti. Messi'nin resital sunduğu maçın en dikkat çekici sekanslarından biri ise 65.dakikada yaşandı. Kendi yarı sahasından pres yaparak kaptığı top ile birlikte tüm rakiplerini geçerek rakip ceza sahasına giren dünya yıldızı, kaleci Donnarumma'yı geçemese de izleyenleri mest etmeyi başardı.

Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti
Görüntü: S Sport
Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti
Görüntü: S Sport
Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti
Görüntü: S Sport
Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti
Görüntü: S Sport
Ne yaptın sen Messi ? İtalyan futbolcuları dünyaya rezil etti
Görüntü: S Sport
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Son Dakika Spor Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti - Son Dakika


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