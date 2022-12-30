Mesut Özil'in Pele paylaşımı tepki topladı

Brezilya Milli Takımı ve Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Efsanenin vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Mesut Özil'in ise kullandığı ifadeler tepki çekti.

"'CENNET FC' SONSUZA KADAR YENİLMEZ OLACAK"

Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.

ÖZİL'İN İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Özil'in kullandığı "Cennet FC" ifadesini uygunsuz bulan bazı takipçileri, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.