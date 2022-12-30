Mesut Özil'in Pele paylaşımı tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Özil'in Pele paylaşımı tepki topladı

30.12.2022 09:28

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in 82 yaşında yaşamını yitiren Pele için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bazı takipçilerinin tepkisini topladı. "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak." ifadelerini kullanan yıldız futbolcuya, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yapılırken "Cennet FC" benzetmesi eleştirildi.

Brezilya Milli Takımı ve Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Efsanenin vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Mesut Özil'in ise kullandığı ifadeler tepki çekti.

"'CENNET FC' SONSUZA KADAR YENİLMEZ OLACAK"

Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.

ÖZİL'İN İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Özil'in kullandığı "Cennet FC" ifadesini uygunsuz bulan bazı takipçileri, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

YORUMLAR (4)
  • murat atis: Tepki gösteren cahillere göre Sadece muslumanlar cennete gidiyor. öyle hristiyanlar varki biz muslumanlara bin çeker. Cevap Yaz 13 24 Yayından Kaldır
  • Mutlu Kılıç: Cahil diyorsun ama bilmediğin çok belli imanı olmayan cennete giremez imanda İslamiyetle sabitdir yani eğer Pele müslüman değilse cennete de giremez nokda 9 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Santos'ta gerçekleştirilecek Efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Santos'ta gerçekleştirilecek Yaşamını yitiren Pele'nin kariyerinde hiç bilinmeyen Fenerbahçe ayrıntısı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi Yaşamını yitiren Pele'nin kariyerinde hiç bilinmeyen Fenerbahçe ayrıntısı! Görüntüler herkesi şaşkına çevirdi

Başakşehir, Mesut Özil, Pele, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil'in Pele paylaşımı tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Armağan Çağlayan'ın "Beni aramadı" diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için
11:52 Öz kızını boğarak öldüren anneye son sözleri soruldu, sadece iki cümle söyledi
11:53 Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
11:51 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
11:47 Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi
11:30 Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu
11:16 Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı
11:07 ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı
11:07 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın "800 dönüm yerim var" sözleri büyük tartışma yarattı
11:00 Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 13:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mesut Özil'in Pele paylaşımı tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement