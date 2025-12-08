İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Haberin Videosunu İzleyin
İşte Metehan Balcı\'nın savcılık ifadesi
08.12.2025 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İşte Metehan Balcı\'nın savcılık ifadesi
Haber Videosu

Bahis soruşturmasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı savcılıktaki ifadesinde, formasını giydiği takımlarla ilgili bahis oynamadığını söyledi. Balcı, Galatasaray'dan kiralık gönderildiği kulüplerde sarı-kırmızılı takım ile ilgili bahis oynadığını ise itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen Metehan Baltacı'nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

METEHAN BALTACI: FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM

Galatasaray'lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

KİRALIK GİTTİĞİ KULÜPLERDE GALATASARAY İLE İLGİLİ BAHİS YAPMIŞ

Baltacı'nın ifadesindeki bir detay ise dikkat çekti. Baltacı'nın Galatasaray'dan kiralık gittiği kulüplerde Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    yasa dışı bahisin himmetçilerin maydonoz dönercilerin klübü gs diyoruzda inanmıyorlar tescillendi inkara gerek yok 65 98 Yanıtla
    Recep dönmez Recep dönmez:
    fenerbahcede kim var bi bakalim mert hakan yandas 20 8
    Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    sen cahil cühala birisin 11 3
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    ŞİKECİ N….z 9 31 Yanıtla
  • Murat Özden Murat Özden:
    merthakan denilen zat kendi takımına oynamıştır. 10 9 Yanıtla
  • Semih Semih:
    Türkiye oynayamayan futbolcu yok hatta dünyada boşuna kimse kimseye atıp tutmasın 2 0 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Metehan balcı??? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde yapay zeka dönemi Her şey artık bir tık uzakta olacak Gayrimenkulde yapay zeka dönemi! Her şey artık bir tık uzakta olacak
Anadolu tarihi değiştirecek keşif Dağda gezerken binlerce yıllık hazine buldu Anadolu tarihi değiştirecek keşif! Dağda gezerken binlerce yıllık hazine buldu
Darbe girişimiyle sarsılan ülkeden haber var Cumhurbaşkanı’ndan açıklama geldi Darbe girişimiyle sarsılan ülkeden haber var! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı
Dünyaca ünlü belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, hayatını kaybetti Dünyaca ünlü belgesel fotoğrafçısı Martin Parr, hayatını kaybetti
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

20:41
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde
20:32
Mert Hakan Yandaş’ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
20:00
Suudi Arabistan’da zenginlere alkol izni Tek şart maaş bordrosu
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
19:43
Erdoğan’ın yanında Orban’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi
19:29
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi
18:45
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner Türkiye’de ilk
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
18:44
İşte 1 senede Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:20
Gazze’de defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor
Gazze'de defnedilen cenazeler kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor
17:39
Japonya’da 7.6 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
17:07
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 22:00:04. #7.12#
SON DAKİKA: İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.