Metin Öztürk: "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum" - Son Dakika
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Metin Öztürk: "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum"

12.05.2022 22:24

- Metin Öztürk: "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimlerde 2 aday dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini belirterek, "İki...

- Metin Öztürk: "Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk:

"Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçimlerde 2 aday dışında bir adayın çıkacağını düşünmediğini belirterek, "İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovu yapmış olur, 3 gün, 5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulda aday olan Metin Öztürk, resmi başvurusunu Nef Stadyumu'nda bulunan divan kuruluna yaptı. Daha sonra basın mensupların açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, "Adaylık süreci 22 Mayıs Cuma günü sonlanıyor. Bizim erken davranmamızın sebebi 30 Nisan ile 30 Haziran arasında 2 aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran'da seçildiğimizi düşünün, mazbatayı 15'inde aldığımızı düşünün, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içerisinde transferlerin tamamlanması, yeni transferlerin gelmesi, hocanın yolları ayırmadığı düşündüğü kişilerle yolu ayırmak, kampın programlanması, bunlar için çok az bir süre kalıyor. Şu an biz, büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlak ekiplerini çalıştıracak. Herkesin kendi ekipleri var. Mutlaka eldeki yönetimden bilgi alacak. Onların çalışmaları varsa biz onları da değerlendireceğiz. Bir yandan da basketbol, voleybol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü, futbol değil. Futbol ana dinamomuz. Onun bu kıymetli zamanı seçim çalışması ile heba etmeyelim, bu seçim çalışmasını bir an önce aradan çıkaralım, yönetim çalışmasıyla devam edelim. Onun için yönetim ekibimiz burada. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Ara ara kulüpten farklı konuda bilgi istiyoruz. Onları da alıyoruz. Voleybol, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Futbol ile ilgili henüz bir bilgi istemediler. Kendileri bilgi arz etmediler. Futbolda çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp, mevcut hoca ve teknik heyetin rapor sunmasını bekliyorlar. Zaten önümüzdeki hafta sonu lig bitiyor. Şu ana kadar mevcut yönetimle iletişimde bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin, orada ekiplerin, yöneticilerin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil, Galatasaray'ın daha yönetilmesi, daha ileriye gitmesi. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu anki sonuçlar zaten kötü yönetildiğini gösteriyor. Kötü yönetilenin devamı olmaz" diye konuştu.

"Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir"

Seçimler için çıkabilecek 3. bir aday için Öztürk, "Hukuken çıkar ama Galatasaray Lisesi'nden çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler, şık karşılanmaz. Sandıkta gereken dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken dersi alacaktır. Galatasaray'ın artık yeni bir kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kavgaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da, üye de tüm kamuoyu da Galatasaray'ın neleri yapacağını görmek istiyor. Bizi kimin başkan olacağından çok, Galatasaray'ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiriyor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz, projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray'ın bugün de başkanı var. Dün de vardı. Yarın da olacak. Başkanın adından çok bence 117 yıllık felsefenin daha ileriye taşınması önemli. Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şovu yapmış olur, 3 gün, 5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Galatasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" şeklinde konuştu.

Metin Öztürk: Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum
Metin Öztürk: Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum
Metin Öztürk: Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum
Metin Öztürk: Ben iki adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyorum

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Galatasaray Spor Kulübü, Metin Öztürk, Galatasaray, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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