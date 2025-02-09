Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarıda kalan müsabakanın ardından, ''Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış'' açıklamasını yaptı.

09.02.2025 21:55  Güncelleme: 22:13
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

"BAZILARI BEKLİYORMUŞ HERHALDE..."

RAMS Park'taki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, herkesin şok içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı. Beklemedikleri bir durum olduğunun altını çizen Öztürk, "Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GERİDE KALDILAR, NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR"

Galatasaray'ın kıskanıldığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: "2 senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza az kaldı. Tesisleşiyoruz, çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, perişanlar, çaresizler. Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün yönetim seçselerdi, doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı. Okan hocamız da söyledi, Adana'dan gelen futbolseverler var. Pankartlarını asmışlardı. Adana Demirspor'un tahtası kapalı, gencecik kardeşlerimiz canla başla oynuyorlar. Bu çocuklar yarın başka kulüplerde oynayacaklar, onların emeklerine yazık değil mi?"

"ORTA HAKEM VE YAN HAKEM HATA YAPABİLİR, VAR HAKEMİ HATA YAPAMAZ"

Adana Demirspor'un hakemin penaltı kararı sebebiyle sahadan çekildiğine dikkati çeken Metin Öztürk, "Adana Demirspor ilk kez mi haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk kez mi haksızlığa uğruyor. 10. dakikadaki bir pozisyon sebebiyle takım sahadan çekiliyor. Her haksız penaltıdan sonra takım sahadan çekilecekse, dördüncü haftada lig biter. İnanılmaz bir kaos yaşanıyor. Murat başkan da Metin Korkmaz da konunun Galatasaray'la ilgili olmadığını, MHK'yle ilgili olduğunu söylüyor. Biz de her zaman söylüyoruz, orta hakem ve yan hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Bir hata varsa o an olmuştur, maç devam eder." açıklamasında bulundu.

"FIRSATÇILARI LANETLİYORUM"

Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ama fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız. Orta hakem ve yan hakem hata yapabilir, VAR hakemi hata yapamaz. Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, yabancı VAR istiyoruz diyor. Bugünkü VAR hakemi Türk müydü? Adana Demirspor'a, Galatasaray'a ya da diğer takımlara karşı ilk kez mi haksız karar verildi. Bir komedinin ortasındayız, herkese yazık."

"GALATASARAY'A YETİŞEMİYORLAR, YAKALAYAMIYORLAR"

Galatasaray'ın her şartta yoluna devam ettiğine vurgu yapan Öztürk, "Şu anda görüyorsunuz, ne olursa olsun her koşulda adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar, yakalayamıyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması, onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyoruz." diye konuştu.

"ÇAMURDA GÜREŞENLER..."

Bu olayın kimsenin işine yaramayacağını da belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Bu olay kimsenin işine yaramaz. Pusuda bekleyip, Adana Demirspor'un başkanı ve yardımcısı demeç vermeden açıklama yapanların da işine yaramaz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim, teşekkürler."

Metin Öztürk\'ten Fenerbahçe\'ye zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (72)

  • Mehmet Emin Aloş:
    bu 6alatasaray camiası kadar iki yüzlü yüzsüz başka bir camia yok o kadar açıklama yaptılar içlerinden bir delikanlı çıkıp diyemedi hakikaten var neden böyle bir olmayan penalıya müdahale etmedi bizde anlamadık diyemedi üstüne bücür bana sanki penaltı gibi geldi diyor 614 144 Yanıtla
    Muhammed Akici:
    bak işine okan hocanın ilk açıklaması buydu penaltı olmamalıydı dedi sende algıcı kuşlardansın belli.. yabancı var diye yırtınanlar buyrun yabancı var kalitesi ortada nerde boş beleş yabancı hakem var toplamışlar var koymuşlar standart yok bişey yok. 12 0
    Celal Özdemir:
    gözün görmedi ise kulajta mi duymadi? bucur dedigin adam BANA PENALTİ DEĞİL GİBİ GELDİ DEDİ... 5 0
    Ali Arat:
    dedi yvsgin biri 4 0
    Burak Kync:
    neden 6 ? 2002´d’en bu yana 23 sene geçti işte bu yüzden başarı olmayınca onunla övünürsünüz 4 0
    Ali Arslan:
    Vatan hainlerinin yuvasi terör örgütlerinin taraftari oldugu bu fransiz kulubu ulkenin bir numarali beka sorunudur 1 0
  • Ahmet Talha Atabey:
    Karaborsa, yasadışı bahis reklamı, eksik ve hatalı kap bildirimleri, vergi kaçırma gibi bir çok suça karışan ama hakemler tarafından da kollanıp okşata okşata şampiyon yapılan 6s yüzünden Türk futbolu bu halde. 443 100 Yanıtla
    Adem Çivici:
    aziz yıldırım nededi ben kendim icin yapmadım şikeyi takım icin yaptım dedi dönemin fenerli başkanı Mehmet Ali Aydınlar olmasaydı odönem 1 rinci lige düşecekti şikeyi kim yapmış iyi araştır 24 0
  • Çelikk:
    Şike Bahçe Korkuyor bu sene pok şampiyon olursunuz 181 238 Yanıtla
    Apple User:
    kardesım o degılde sen bi trol olarak maaşını nereden alıyorsun ve kacpara alıyorsun burada sureklı boş yapmak için 0 0
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