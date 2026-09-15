Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek 1'inci Lig'de haftayı zirvede bitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek 1'inci Lig'de haftayı zirvede bitirdi

Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor\'u 4-0 yenerek 1\'inci Lig\'de haftayı zirvede bitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig 7'nci hafta kapanış maçında Kadir Has Stadı'nda İstanbulspor'u Seferi ve Moreno'nun 2'şer golüyle 4-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Kayseri ekibi, haftayı averajla lider tamamladı.

METRO Holding Kayserispor, 7'nci haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı zirvede tamamladı.

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig 7'nci haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Kadir Has Stadında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar Seferi ve Moreno'nun 2'şer golüyle 4-0'lık skorla kazandı. Metro Holding Kayserispor bu galibiyetle puanını 16'ya çıkartarak haftayı averajla lider olarak tamamladı. Kayseri ekibi sezonun 8'inci haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Metro Holding, İstanbulspor, Kayserispor, Trendyol, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek 1'inci Lig'de haftayı zirvede bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi
Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu Geriye sadece havlusu kaldı Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı

15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
15:07
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı 4 maçta tam 24 tane
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:18:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Metro Holding Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 yenerek 1'inci Lig'de haftayı zirvede bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement