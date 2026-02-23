Milano-Cortina 2026'da Tarihi Anlar - Son Dakika
Milano-Cortina 2026'da Tarihi Anlar

23.02.2026 11:14
2026 Kış Olimpiyatları, madalya rekabeti ve önemli başarılarla dolu birçok ilke ev sahipliği yaptı.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, kıyasıya madalya rekabetinin yanı sıra oyunlar tarihine geçen ilklere ve enlere sahne oldu.

Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.

Altın madalya rekoru kıran Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, Brezilya'ya olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını getiren Lucas Pinheiro Braathen, serbest stil kayak ve snowboard branşlarında tarihe geçen sporcular ile 52 yaşında oyunlara katılan Avusturyalı Claudia Riegler, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

Klaebo tarihe geçti

Milano Cortina 2026'da adını tarihe yazdıran Klaebo, kış olimpiyatlarında 11 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Kayaklı koşu erkeklerde mücadele eden Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak, takım sprint serbest ve 50 kilometre toplu çıkış klasik olmak üzere organizasyonda 6, kariyerinde 11 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Klaebo, Milano-Cortina 2026'da elde ettiği başarıyla 8'er altın madalyalı Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie'yi geride bırakarak kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekorunu kırdı.

Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunları tarihinde bir organizasyonda 6 altın madalya elde eden ilk sporcu olarak da kayıtlara geçti.

Norveçli sporcu, Milano-Cortina 2026'da 6 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 13 olimpiyat madalyası kazandı.

Brezilya ve Gürcistan'ın oyunlardaki ilk madalyası

Brezilya ve Gürcistan, kış oyunları tarihinde ilk madalyalarını aldı.

Lucas Pinheiro Braathen, alp disiplini erkekler büyük slalomda Brezilya adına altın madalya elde ederek tarihe geçti.

Artistik buz pateni çiftler kategorisinde ise Anastasiia Metelkina-Luka Berulava ikilisi, Gürcistan'a gümüş madalya kazandırdı.

Synnott, 5 olimpiyat madalyalı ilk snowboard sporcusu

Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott, olimpiyatlarda 5 madalya alan ilk snowboard sporcusu oldu.

Synnott, Milano-Cortina 2026'da kadınlar big air ve slopestyle kategorilerinde ikinci olarak kariyerindeki olimpiyat madalya sayısını 5'e yükseltti.

Ayrıca Milano-Cortina 2026'da ikişer madalya kazanan Çinli Yiming Su ve İtalyan Michela Moioli ile bir madalya sevinci yaşayan Avusturyalı Benjamin Karl da 4'er olimpiyat madalyasıyla Synnott'un arkasında sıralandı.

Gu Eileen, serbest stil kayakta 6 madalyayla rekor kırdı

Çinli Gu Eileen, serbest stil kayak branşında oyunlar tarihindeki en başarılı sporcu ünvanını ele geçirdi.

Milano-Cortina 2026'nın halfpipe kategorisinde olimpiyat şampiyonu olan Çinli kayakçı, big air ve slopestyle dallarında ise gümüş madalya kazandı.

Gu Eileen, Pekin 2022'de 2 altın, bir gümüş ve Milano-Cortina 2026'da bir altın, 2 gümüş olmak üzere oyunlarda 6 madalya topladı.

En yaşlı sporcular

Snowboard disiplininde mücadele eden Avusturyalı Claudia Riegler, kış olimpiyatları tarihindeki en yaşlı kadın sporcu oldu.

Kariyerinde 5. kez kış olimpiyatlarına katılan 52 yaşındaki Riegler, snowboard kadınlar paralel büyük slalomda 16. sırayı elde etti.

Meksikalı Sarah Schleper, kış olimpiyatlarının alp disiplini branşında yarışan en yaşlı kadın sporcusu ünvanını ele geçirdi. Büyük slalom yarışını tamamlayamayan Schleper, süper büyük slalomda 26. sırayı aldı.

İtalyan Federica Brignone ise 35 yaşındayken kadınlar süper büyük slalom kategorisinde galip gelerek alp disiplininde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu olmayı başardı.

Curling kadınlarda İsviçre ile ikincilik yaşayan 46 yaşındaki Silvana Tirinzoni de oyunlar tarihinin madalya alan en yaşlı kadın sporcusu olarak tarihe geçti.

İtalya'nın en başarılı olimpiyat sporcusu Fontana

Arianna Fontana, Milano-Cortina'da elde ettiği 3 madalyayla ev sahibi İtalya'nın en başarılı olimpiyat sporcusu oldu.

Fontana, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026'daki oyunlarda 14 madalya kazandı.

İtalyan kısa kulvar sürat patencisi Fontana, art arda 6 olimpiyatta madalya kazanan ilk kadın sporcu ünvanını da aldı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

