Millî Takımlardan Hazırlık Gecesi

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği organizasyonla bir araya getirdi.

Çubuklu'da gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, milli oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin ilk konuşmasını yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, " Ankara'da hazırlıklarımıza başladık. Hollanda ile hazırlık maçları yaptık. Çok geniş bir kamp kadromuz var. Hedefimiz 2028 Olimpiyat Oyunları. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Geçen sene yeteri kadar tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Her sayı için, her top için savaşan; her maçı kazanmak için uğraşan bir milli takım göstereceğimize inanıyorum" dedi.

Umut Çakır'dan sonra sahneye çıkan A Milli Erkek Voleybol Kaptanı Murat Yenipazar ise, düzenlenen geceden dolayı mutlu olduğunu ve üzerindeki yükün farkında olduğunu ifade etti.

SANTARELLİ: TEKRARDAN İSTANBUL'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Başarı için ellerinden geleni yapacaklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Hazırlıklarımıza birkaç hafta önce başladık. Tekrardan İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Takımımız çok iyi çalışıyor. İki grup halinde çalışıyoruz. Hem Türk hem İtalyanlardan kurulu teknik ekiple çalışıyoruz. Çalışmalardan memnunum. Oyuncular çalışmak istiyorlar, başarmak istiyorlar. Çalışmaktan kaçmıyorlar. Milletler Ligi çok önemli. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz. Teknik ekipten memnunum. Uyum içinde çalışıyorlar. Siz Türkler gibi biz de başarısızlığı kabul etmiyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Çalışmaya ve daha önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Kızlarla için çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: HERKESE GÜVENİM SONSUZ

Düzenlenen gecede açıklamalarda bulunmak için sahneye çıkan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Biz voleybol ülkesiyiz. Kolay da olmadık. Ter döken oyucunlar olsun, sponsorlar olsun, teknik ekip olsun biz voleybolun güzelliklerini yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz. Hayalimiz ve heyecanımız olduğu sürece başarılı olacağız. Bunu sahada ter döken oyuncularımızla, sahada verdikleri mücadeleyle, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, onların katkılarıyla yaptık. Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu, 22'de 22 ile rekor kıran bir takımız. Bizim güzel işler yapmak, bu ülkeye layık olmak gibi misyonumuz var. İstanbul'da oynanacak Milletler Ligi ikinci ayak maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Daha sonra Hollanda ayağı var. Bize her yer Türkiye. Orada da Türk taraftarların olacağından şüphem yok. Teknik ekibe, herkese güvenim sonsuz. Bu uzun maratonda bize destek olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SİMGE AKÖZ: BİZİM İÇİN KEYİFLİ BİR AKŞAM OLUYOR

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simge Aköz, sezona hazır olduklarını ifade ederek, "Her sene yaptığımız gibi bugün de milli takımlarımızın açılış yemeğinde hep birlikteyiz. Sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Bizim için keyifli bir akşam oluyor. Sezona hazırız. Bugün de bunu açıkcası ilan ediyoruz" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA KÜRSÜDE YERİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ'

Çok güçlü bir takım olduklarını ifade eden Simge Aköz, "Bizim ekibimiz gerçekten güçlü bir ekip. Türkiye artık kendini bir gelişme aşamasında değil, olgunluk aşamasında tanımlayabilecek bir ülke. Elde ettiğimiz başarılarının ardından şu an önümüzde VNL var. VNL şampiyonluğumuz olmasına karşın, tekrar bir şampiyonluk yaşamak ve bunun ardından Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yerimizi almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BİZİM MOTİVASYONUMUZ SPORCULAR OLARAK HİÇ EKSİLMİYOR'

Kupa olduğu sürece motivasyon konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren kaptan Simge, "Açıkçası bizim motivasyonumuz sporcular olarak hiç eksilmiyor. Çünkü bir hedefi başarmak, arkasından başka hedefleri başarmayı getiriyor. Bizim için motivasyon hiç eksilmiyor kupa orada durduğu sürece" dedi.

'ONLARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

İstanbul'da oynanacak maçlar hakkında konuşan 34 yaşındaki voleybolcu, "Çok uzun süredir Türkiye'de oynadığımız ayaklar genelde Ankara'daydı. Ankara seyircisi bizi her daim mutlu etti. Bu sene İstanbul'dayız. İnanıyorum ki aynı desteği İstanbul seyircisinden göreceğiz. Voleybolun çok yükselen bir ivmesi var. Bizi her platformda desteklerini hissediyoruz. Salonların dolu olacağına inanıyorum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

'KEYİFLİ GİDEN BİR ORTAMIMIZ VAR'

Takımın gençleşmesi hakkında konuşan Simge Aköz, "Aramıza katılan genç arkadaşlarımız aslında antrenörümüzün uzun vadeli planlarından biri. Çünkü olimpiyat senesinde çoğu ülke jenerasyon anlamında yenilenmeye gitti. Bu yenilenmeye de genç arkadaşlarımızdan birkaçıyla aslında yolumuza devam eder durumdayız. İtalya hazırlık turnuvasında gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok iyi çalışıyorlar ve Türk voleybol adına, Türk gençliği adına çok güzel umut vaadediyorlar. Keyifli giden bir ortamımız var" ifadelerini kullandı.

Simge Aköz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz çok uzun zamandır aslında bir kemik kadroya sahip bir ekiptik. O ekipten tabii ki kıymetli arkadaşlarımız, çok uzun senelerdir dostluk kurduğumuz, çoğu zaman ailemizden fazla gördüğümüz arkadaşların ayrılması biraz duygusallaştırdı. Ama profesyonel hayat bu. Takımımızdan ayrılan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım ömürleri boyunca çok mutlu olacakları yerlerde bulunurlar. Onları ben özlemeye devam edeceğim"