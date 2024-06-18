Milli Erkek Hentbol Takımı Kalecisi Yunus Özmusul, İspanyol Başantrenör ve Ekibiyle Başarılı Olacaklarına İnanıyor - Son Dakika
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Spor

Milli Erkek Hentbol Takımı Kalecisi Yunus Özmusul, İspanyol Başantrenör ve Ekibiyle Başarılı Olacaklarına İnanıyor

Milli Erkek Hentbol Takımı kalecisi Yunus Özmusul, İspanyol başantrenör Daniel Gordo ve ekibiyle çalışmanın kendilerine katkı sağlayacağını ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Özmusul, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde güçlü takımlarla karşılaşacaklarını ve bu maçların kendilerini gösterme fırsatı olacağını belirtti. Ayrıca, hentbol kariyeri ve ailesi hakkında da bilgiler verdi.

18.06.2024 11:15
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A Milli Erkek Hentbol Takımı kalecisi Yunus Özmusul, İspanyol başantrenör Daniel Gordo ve ekibiyle başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Tecrübeli hentbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdikleri hazırlık kampının yoğun geçtiğini dile getirdi.

Kariyerinde ilk kez bir İspanyol başantrenör ile çalıştığını anlatan Yunus Özmusul, "Daha önce Portekiz ekolüyle, Karadağ ve Alman ekolüyle çalıştım. İlk defa İspanyol bir hocayla çalışıyorum. Gerçekten bize katkı verebilecek ve değerimizi arttırabilecek bir ekiple çalışıyoruz. Yanında da kaliteli Türk hocalarımız var. Takım arkadaşlarım da ellerinden geleni yapıyor. Şu an güzel geçiyor." diye konuştu.

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde güçlü takımlarla karşılaşacaklarını aktaran Yunus, şunları kaydetti:

" Almanya, İsviçre, Avusturya, bunlar dünya hentbolunda söz sahibi ülkeler. Bunlarla karşılaşarak kendi çizgimizi göreceğiz. Bir anlamda da kendimizi gösterme maçları olacak. Bu açıdan ben keyifli geçeceğini düşünüyorum. Hentbolun en iyileriyle oynamak benim için her zaman keyifli. Onlarla aynı sahada mücadele etmek, takım arkadaşlarımı da motive edecektir. Onlar da kendi limitlerinin zirvesine çıkacaklardır."

"SK Hawks çok güzel bir projeyle gelmişti, güzel geçti"

Yunus Özmusul, hentbola ilkokul üçüncü sınıfta bu sporu yapan ablasını izleyerek başladığını belirterek, "Daha sonra Anadolu Üniversitesi altyapısında hentbol yaşantımı sürdürdüm. Liseye geçtiğimde kaleci oldum ve son sınıfta Ankara'ya geldim. Ankara'da Milli Piyango altyapısına geldim. Ankara'ya geldikten sonra benim için başka bir pencere açıldı. Milli Piyango altyapısında ve daha sonra A takımda toplamda 5 yıl oynadım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kariyerini birkaç takımda sürdürdükten sonra Avrupa'ya transfer olduğunu aktaran Yunus, "Avrupa'daki hentbolu gördüm, o atmosfer beni çok etkiledi. Almanya'da, Stuttgart'ta bir sezon oynadım. Sonra Beşiktaş'a döndüm, o sırada evlendim. İki yıl Göztepe'de oynadıktan sonra Atina'ya gittim. Atina'da 5 aylık bir süre geçirdim. 1,5 yıl Macaristan'da oynadıktan sonra bir sene Spor Toto oynadım. Ardından 2 yıl Güney Kore'de kariyerimi sürdürdüm." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesinden birçok kişinin spor yaptığını aktaran Yunus Özmusul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 2,5 yaşında oğlum var, o da topu bir an elinden düşürmez. Eşim de eski hentbolcu, zaten sahada tanıştık. Kendisi şu an beden eğitimi öğretmeni, hentbolu bıraktı. Spor ailecek hayatımızın en önemli parçası. Maçlar dolayısıyla Avrupa'da birçok kültür tanıdım. Fakat eşimle Asya kıtasıyla alakalı kafamızda gerçekten soru işaretleri vardı. Yeni ülkeler, yeni kültürler keşfetmek hoşumuza gidiyor. Bunun haricinde de Güney Kore'nin SK Hawks takımı çok güzel bir projeyle gelmişti, denemek istedik. Çok farklı anılarımız oldu, açıkçası güzel geçti."

İkinci çocuklarını bekledikleri için Güney Kore'den ayrıldıklarını dile getiren Yunus, "Önceliğimiz çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza almak. İki çocuk ile birlikte hareket etmek artık kolay değil ama opsiyonlarımızı da değerlendireceğiz. Türkiye'deki duruma bakacağız veya Avrupa'yı tekrar değerlendireceğiz. Hayırlısı diyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli Erkek Hentbol Takımı Kalecisi Yunus Özmusul, İspanyol Başantrenör ve Ekibiyle Başarılı Olacaklarına İnanıyor - Son Dakika
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