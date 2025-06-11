Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Sürpriz iddiayı güçlendiren detay ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu.
Kenan Yıldız'ın 'K1' ismini kullandığı uygulamada 'Natalia' isimli bir çalma listesi oluşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Natalia Shadle'in ayrıca milli oyuncunun evinden 'TikTok' videosu da paylaştığı iddia edildi.
Futbolcu Kenan Yıldız'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Avustralyalı model Natalia Shadle, 1.82 boyunda. Instagram'dan 'nataliashadle' hesabından paylaşımlar yapıyor.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı - Son Dakika
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