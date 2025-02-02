Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Medya Günü

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İzlanda ve Romanya karşılaşmaları öncesi medya günü düzenledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ve milli oyuncular katıldı.

Hidayet Türkoğlu, şubat ayının milli takım için önemli olduğunu belirterek, "Daha önce kasımda ayında birlikteydik. Şimdi 6 Şubat'ta Kocaeli'nde İzlanda ile karşılaşacağız. 9 Şubat'ta da Romanya maçı var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ama bizim amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak. Bu maçlar bizim için de iyi bir 'challange' olacaktır. Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilesek de bu maçtan galibiyetle ayrılmak basketbolumuza olan ilgi ve alakayı artıracaktır. Başta hocamıza daha sonra da tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA All- Star'a seçilmesine değinen Türkoğlu, "Bir eski sporcu olarak Alperen'in gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Alperen'in uluslararası arenalarda iyi performans gösterip All-Star'a seçilmesi bizi gururlandırdı. Hatırlarsanız bundan yıllarca önce Mehmet Okur da aynı başarıyı elde etmişti. Şimdi de Alperen'in böyle bir organizasyonda büyük başarılar elde etmesi bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Milli takımın her maça ayrı bakması gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilesek de sonuçta bir milli formayı giyiyorsunuz ve bunu temsil ediyorsunuz. Milyonlar için bu formayı temsil ediyorsunuz. Başta bunun önemini herkesin bilmesi gerekir. Ben inanıyorum ki bu zamana kadar milli takımda görev alan bütün oyuncular bu formaya layık oldular. Hocamız, ilk günden beri işi sıkı tutuyor. İnanıyorum ki sporcu arkadaşlarımız da aynı şekilde işi sıkı tutacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun: " Bu iki maçı da kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz"

Ekrem Memnun, şampiyonaya katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Önümüzdeki İzlanda ve Romanya maçı, şampiyonaya hazırlık için önemli olacaktır. Kadroda ufak değişiklikler yaptık. Daha önce çok şans veremediğimiz arkadaşlar var. Birtakım sakatlıklarımız da var. Yazın da genç bir takım toplamıştık. Orada yer alan arkadaşlara da şans vermek istiyoruz. Bu iki maçı da kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz. Rakiplerimize vereceğimiz mesaj için de bu çok önemli. İyi bir hazırlık geçirip, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve milli takımımızın geçmişine layık bir mücadele ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Rakipleri olan İzlanda'da bazı değişiklikler olduğunu belirten Ekrem Memnun, "İzlanda'nın oyun kurucularından bir tanesi ilk maç oynamamıştı. Şimdi o geliyor. İzlanda, kadın basketbolunda çok bilinmese de tehlikeli bir takım. Biz oradaki maçta zorlanmıştık. Yine sert ve mücadeleci bir oyun bekliyoruz. İzlanda, agresif bir takım ve onlara saygı duyuyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Romanya da bir jenerasyon değişikliğine gitti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan oyuncuları vardı. Onların yaşlarının büyüdüğünü düşünüp kadroya dahil etmediler. Bir geçiş süreci yaşıyorlar. Romanya'nın kadın basketbolunda kuvvetli bir geçmişi var. Onlar sadece bir yenilenme sürecinde. Her maçın ruhu ayrı. Sakatlıklarımız var ama diğer arkadaşlara da güveniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa Şampiyonası'nda finallerde yer almak istediklerini vurgulayan Ekrem Memnun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takımın şampiyonada başarılı olacak tecrübesi, birikimi ve geçmişi var. Büyük hayallerimiz var. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük bir mirası var. Kulüpler düzeyinde de büyük başarılarımız var. Kadroyu da yeniledik. Oyuncularımız tecrübe kazandı. Biz, büyük bir turnuva kaçırmak istemiyoruz. Olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Yerimizin de orası olduğuna inanıyoruz. Motivasyonumuz var. Büyük bir sorumluluğumuz var. Spora yeni başlayacak kız çocuklarına başarımızla önderlik etmek istiyoruz."

Nilay Kartaltepe ise milli takım için sürekli yeni hedef belirleyeceklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki iki maçı kazanıp yolumuza namağlup bir şekilde devam etmek istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek, bizi daha iyi motive edecek. Bütün maçları kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Ayşe Cora: "Kendi gücümüzü, istikrarlı bir şekilde korumak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Ayşe Cora, elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şampiyonaya katılmayı garantilesek de bu önümüzdeki iki maçı çok önemsiyoruz. Bizim için galibiyet her zaman çok önemli. Kendi gücümüzü, istikrarlı bir şekilde korumak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi bir basketbol oynayarak kendimizi geliştirmek. Önümüzde Kocaeli'de oynayacağımız İzlanda maçı var. Deplasmanda onlara karşı biraz zorlanmıştık. Şimdi sahamızda iyi bir basketbol oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Sonra da Romanya'ya gideceğiz. Deplasmandaki maçlar zorlu olabiliyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan iyi galibiyetler almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda ile Kocaeli'de oynayacakları maçta salonun dolu olacağını belirten Ayşe, "Daha önce Kocaeli'de çok güzel ve keyifli bir maç geçirmiştik. Taraftarlarla maç sonunda çok güzel anlar yaşamıştık. Sonunda milli takımın yeri her zaman ayrı. Türk halkı için milli takımın bütün branşları önemlidir. Bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Onlara seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz." diye konuştu.