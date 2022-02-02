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Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı - Son Dakika

Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

02.02.2022 13:21
Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı

Çin'de yapılacak olan 24'üncü Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Edecek olan sporcular 4 Şubat'ta açılışı öncesinde antrenmanlarına başladılar.

Çin'de yapılacak olan 24'üncü Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Edecek olan sporcular 4 Şubat'ta açılışı öncesinde antrenmanlarına başladılar.

Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu Milli takım antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarına başladı. Yine alp disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ise Milli takım antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışıyor. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı. Artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.  Sporcuların yarış takvimi de şöyle:  Kayakla Atlama 5 Şubat Cumartesi  TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı Final 06 Şubat Pazar  TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00  Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00 Alp Disiplini 7 Şubat Pazartesi  TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş  TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş 9 Şubat Çarşamba  TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom  13 Şubat Pazar  TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş 16 Şubat Çarşamba  05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş Kayaklı Koşu:  08 Şubat Salı  TSİ 11.00  Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası. Finaller10 Şubat Perşembe  TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri 11 Şubat Cuma  TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı 16 Şubat Çarşamba  TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri


- Ankara
Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Milli, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli sporcular Pekin'de antrenmanlarına başladı - Son Dakika Spor


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