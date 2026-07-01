Milli Takım Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Milli Takım Çeyrek Finale Yükseldi

Milli Takım Çeyrek Finale Yükseldi
01.07.2026 23:04
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U17 Basketbol Dünya Kupası'nda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yenerek çeyrek finale geçti.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, ilk periyodu 24-22 önde kapatmasına rağmen devre arasına Venezuela'nın 40-37 üstünlüğüyle girildi. Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçiren milliler, son periyotta da skor avantajını koruyarak parkeden 78-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Venezuela, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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