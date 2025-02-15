Milli Takım Teknik Direktörü: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na Hazırlığımız Güçlü - Son Dakika
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Milli Takım Teknik Direktörü: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na Hazırlığımız Güçlü

Milli Takım Teknik Direktörü: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası\'na Hazırlığımız Güçlü

Türkiye Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için iddialı bir takım oluşturduklarını ve şampiyonada madalya hedeflediklerini açıkladı.

15.02.2025 16:48  Güncelleme: 16:53
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TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için gerçekten çok iddialı bir takımımız var. 2 ulusal yarışma ve arkasından düzenlediğimiz Milli Takım Seçme Yarışması ile birlikte çok güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

24 ülkeden 217 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun'da bulunan İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Şampiyona öncesinde DHA'ya açıklamalarda bulunan Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşecek. 10 Şubat'tan beridir milli takımımız ile birlikte burada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 antrenman şeklinde çalışmalarımız sürüyor. 36 sporcu ve teknik ekiple birlikte 54 kişilik bir kadro ile Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil edeceğiz" diye konuştu.

'AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNUN ADAYIYIZ DİYEBİLİRİM'

Şampiyona hakkında bilgi veren ve hedeflerden bahseden Yusuf Göktuğ Ergin, "2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası için gerçekten çok iddialı bir takımımız var. 2 ulusal yarışma ve arkasından düzenlediğimiz Milli Takım Seçme Yarışması ile birlikte çok güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Son 1 haftadır yaptığımız çalışmalar ile sporcularımızın performansını kontrol altına almaya çalıştık. Son eksiklerimizi gideriyoruz diyebilirim. Tabi ki klasik yay erkek ve kadınlarda hem U21 hem de büyükler kategorilerinde, makaralı yayda, kısacası katılacağımız her kategoride madalyaların ve Avrupa şampiyonluğunun adayıyız diyebilirim. Daha önce katıldıkları bütün uluslararası yarışmalarda ülkemize madalyalar getirmeyi başarmış genç ve kariyerli sporculardan oluşan bir kadromuz var. Burada bizi destekleyecek olan Samsun halkına, sonrasında da bütün ülkemize güzel anlar yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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