Milli tekvandocular gözünü dünya şampiyonasına dikti

Görkem Polat: Güzel dereceler elde etmek istiyorum

"İBB Spor Kulübü'nün 4 madalya kazanması beni ayrı mutlu ediyor"

"Dünya şampiyonasından güzel sonuçlar elde edip olimpiyatlara gitmek nasip olacak"

Hakan Reçber: İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutluyum "İnanılmaz bir duygu, bütün sporcuların yaşamasını istiyorum""İBB Spor Kulübü, Türkiye'nin en iyi kulübü""Yoğun bir sene olacak bizim için"

Emre Kutalmış Ateşli: Meksika'daki dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyorum"İstiklal Marşımızı defalarca okutmak guru vericiydi""İBB Spor Kulübü çok büyük bir kulüp""Hedefimiz dünya şampiyonası"

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - İBB Spor Kulübü'nün milli tekvandocuları Görkem Polat, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli, dünya şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Elde ettikleri başarılarla isimlerinden söz ettiren milli tekvandocular, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Görkem Polat, önemli olanın yıl sonundaki dünya şampiyonası olduğunu ifade ederek, olimpiyat yolunda dünya şampiyonasının belirleyici rol oynadığını kaydetti. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Hakan Reçber, şimdiki hedefinin dünya şampiyonası belirterek, altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Emre Kutalmış Ateşli ise asıl hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunun altını çizerek altın madalya kazanmak istediğini ifade etti.GÖRKEM POLAT: GÜZEL DERECELER ELDE ETMEK İSTİYORUMAvrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda Avrupa ikinciliği elde eden Görkem Polat, "Çok mutluyum, onurluyum. Burada yetişmiş bir sporcu olarak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Nice büyük maçlarda şampiyon olup güzel dereceler elde etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışacağız. Antrenörüm Ali Özen hocama çok teşekkür ederim. Bugünlerin mimarı kendi hocamdır. Daha çok emek vererek güzel günler için çalışacağız" şeklinde konuştu. "İBB SPOR KULÜBÜ'NÜN 4 MADALYA KAZANMASI BENİ AYRI MUTLU EDİYOR"Görkem Polat, İBB Spor Kulübü sporcularının Avrupa'da 4 madalya kazanması ile ilgili olarak, "Bu beni ayrı mutlu ediyor. Nereden baksanız 12-13 yıllık emek ve ciddi fedakarlıklar var. Bunun için de çok onurluyum" diye konuştu."DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDİP OLİMPİYATLARA GİTMEK NASİP OLACAK"Önemli olanın yıl sonundaki dünya şampiyonası olduğunu kaydeden Görkem Polat, "Orası olimpiyatlara gitmek için belirleyici bir turnuva oluyor. İnşallah orada güzel sonuçlar elde edip olimpiyatlara gitmek nasip olacak" dedi. HAKAN REÇBER: İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın madalyanın sahibi oldu. 2021 yılında da şampiyonluk elde eden İBB Spor Kulübü sporcusu Hakan Reçber, bu başarısı ile üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden milli tekvandocu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Elimden geleni yaptım, gece gündüz çalıştım. Çünkü işimiz bu, bunun için doğdum gibi bir şey. İnşallah daha iyileri nasip olur. Olimpiyatta da bronz almıştım, şimdiki hedefim ise bu sene dünya şampiyonası var oraya hazırlanıyoruz. Aralarda grand prixler olacak, puan maçları. Olimpiyat için çok önemli. Arkadaşlarımla beraber orada da ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah orada da en iyi sonuçları alırız. Tecrübeliyiz, emek verdik inşallah olur" diye konuştu."İNANILMAZ BİR DUYGU, BÜTÜN SPORCULARIN YAŞAMASINI İSTİYORUM"Tekvandoda 63 kg'da Avrupa şampiyonu olduğu organizasyondan bahseden Hakan Reçber, "Çok iyiydi orada bizi destekleyen arkadaşlarımız vardı. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı defalarca okuttuk, ezberletecektik neredeyse herkese. İnanılmaz bir duygu, bütün sporcuların yaşamasını istiyorum" şeklinde konuştu. "İBB SPOR KULÜBÜ, TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜBÜ"İBB Spor Kulübü'nün Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu dile getiren milli tekvandocu, "Birlik, beraberlik açısından müthiş, normalde böyle olmaz büyük kulüpler. Ama İBBSK farklı. Burada olduğum için guru duyuyorum, çok mutluyum. Arkadaşlarımla, başkanımla, Ali hocamla sürekli iletişim halindeyiz" dedi."YOĞUN BİR SENE OLACAK BİZİM İÇİN"Hakan Reçber, önlerinde yer alan organizasyonlar hakkında ise "Şükür Avrupa'da çok sakatlık yaşamadık. Normalde bir dinlenme sürecimiz olurdu ama şu an için o söz konusu değil. Sonrasında Akdeniz oyunları, grand prix derken yoğun bir sene olacak bizim için" ifadelerini kullandı.EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ: MEKSİKA'DAKİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde eden Emre Kutalmış Ateşli, çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Gerek bireysel gerekse takım halinde çok güzel mücadele ettik tekvando branşında. Tabii İstiklal Marşımızı defalarca okutmak guru vericiydi. Biri de bana nasip oldu. Çok mutluyum" diye konuştu."İBB SPOR KULÜBÜ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"İBB Spor Kulübü'nün çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Emre Kutalmış Ateşli, "Bize de desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Başkanımız da sağ olsun yanımızda oldu, bizleri destekledi. Genel olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu. "HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI"

Grand Prixlerin olimpiyat için çok büyük adımlar olduğunu dile getiren Emre Kutalmış Ateşli, "Asıl hedefimiz dünya şampiyonası. Meksika'da dünya şampiyonası düzenlenecek inşallah orada da bir altın daha kazanmak istiyorum