Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi

13.04.2023 11:52

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından dün akşam İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

Eczacıbaşı Dynavit'in, İstanbul'da Novara'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından acı bir olay yaşandı.

OTELİN CAMINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen olayda Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın voleybolcusu Julia Ituma, kaldıkları otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

La Gazetta dello Sport'taki haberde, Gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin polisin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Ituma'nın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

"TRAJİK ÖLÜMÜ BENİ ŞOK ETTİ"

İtalyan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Spor camiası şokta! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrası pencereden düşerek hayatını kaybetti
Spor camiası şokta! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrası pencereden düşerek hayatını kaybetti
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Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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