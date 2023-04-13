Eczacıbaşı Dynavit'in, İstanbul'da Novara'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından acı bir olay yaşandı.
Gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen olayda Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın voleybolcusu Julia Ituma, kaldıkları otelin camından düşerek hayatını kaybetti.
La Gazetta dello Sport'taki haberde, Gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin polisin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. Ituma'nın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.
İtalyan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum." dedi.
Son Dakika › Spor › Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika