Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten ünlüler dünyasını sallayan şampiyonluk pozu - Son Dakika

Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten ünlüler dünyasını sallayan şampiyonluk pozu

Milli voleybolcu Zehra Güneş\'ten ünlüler dünyasını sallayan şampiyonluk pozu
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:15

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in pozu, ünlüler dünyasında büyük ilgi gördü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını adeta salladı. Futbolcu Cenk Tosun, oyuncu Bülent Şakrak ve Berk Oktay gibi isimler, milli voleybolcunun şampiyonluk pozunu beğendi.

"ALTIN YAZ"

Zehra Güneş oyun içinde sevindiği bir anı, "Altın yaz, hatırlanacak bir şey. Devam edecek..." ifadelerini kullanarak paylaştı. bu görsel kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ÜNLÜLERDEN BEĞENİ YAĞMURU

Beğenen isimler arasında oldukça fazla ünlü olduğu görüldü. Güneş'in fotoğrafını Akasya Durağı dizisiyle ünlenen Sitare Akbaş, Survivor'dan tanınan Aşkım Burçe, ünlü oyuncular Bülent Şakrak ve Berk Oktay ile futbolcu Cenk Tosun beğendi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in pozu ünlüler dünyasını salladı

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Son Dakika Spor Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten ünlüler dünyasını sallayan şampiyonluk pozu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten ünlüler dünyasını sallayan şampiyonluk pozu - Son Dakika
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