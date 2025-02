Spor

- Mithat Ağa: "Pandemiden sonra saha içi olayları arttı"

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa:

"Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var. Bu sadece kulüplerimizin değil, Türkiye'nin sorunudur"

KOCAELİ - Kocaeli'de hafta sonu sahalarda yaşanan olaylarda, hakemin kesici aletle yaralanması, sporcuların sahayı adeta savaş alanına çevirmesi ve bir antrenörün hakeme fiili saldırıda bulunmasının ardından Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa açıklamalarda bulundu. Pandemi sonrasında olayların arttığına ve genç sporcuların daha agresif hale geldiğine dikkat çeken Ağa, "Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var. Bu sadece kulüplerimizin değil, Türkiye'nin sorunudur" dedi.

Kocaeli'de hafta sonu spor alanlarında yaşanması istenmeyen olaylar hem hakem camialarının tepkisine, hem fair-play çerçevesinde yalnızca maçlarını oynamak isteyen sporcu, antrenör ve yöneticilerinin serzenişine, hem de sporcu ailelerinin endişesine neden oldu. Sporda şiddetin önlenmesine dair camialara çağrıda bulunan Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Pandeminin getirdiği sıkıntılar olay sayılarını artırdı"

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, "Yıl içerisinde bin 100 takımla ligleri oynatıyoruz. Bu da yaklaşık 8-10 bin arasında müsabaka oluyor. U-11'den süper amatör liglerine kadar 9 tane alt ligimiz, 3 tane de A takımımız var. Bunun dışında ilimizde kadınlar ligleri oynanıyor, ampute takımları, bölgesel amatör ligler, sessizler ligi oynanıyor. İlimizde özellikle bu hafta yaşanan üç olay bizi gerçekten üzmüştür. Böyle olayları hiç beklemiyorduk. Pandemiden sonra yaşanan sıkıntılardan dolayı bu olayların arttığını söyleyebilirim. Geçmişte 8-10 bin maçta 5-6 olay olurken bu yıl sayılar arttı. Süper amatörde de yaşandı, 1.kümede de. Takımların birbiriyle kavga etmeleri, hakemlere fiili saldırılar bizleri gerçekten çok üzdü. Amacımız centilmence sezon geçirmekti. Her kura çekiminde kulüplerimize bunu hep dile getirdik. 'Şampiyon olan takım kadar ligi bitiren takımlar da küme düşse de şampiyondur' dedik. Fair-play istedik" dedi.

"Önceden tribünde çoktu, artık saha içinde daha çok olay oluyor"

Geçmiş yıllarda en çok olayların tribünde çıktığına dikkat çeken Ağa, "Son dönemde çözemediğimiz bir şey var. Daha önceki yıllarda tribünde olaylar daha çok olurdu. Emniyetimizle de görüşüyor, istişare yapıyoruz. Son yılda, saha içi olaylar daha çok patlak veriyor. Bu sosyolojik midir, psikolojik midir bilmiyoruz. Gençlerin ne sorunu var çözemiyoruz. Antrenörlerimizle de konuşuyoruz. Onlar da gençleri spora daha çok teşvik etmeye çalışıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Kenar yönetimleri de çok önemli. Antrenörler bir öğretmen zaten. Eğitilen çocukların sahada böyle olmaması lazım. Agresif olmaması lazım. U-14,15,16,17,18 yaş grubu liglerinde daha çok kart görmeleri, daha çok oyundan atılmaları bizi üzüyor. En son Derince'de oynanan Yavuzspor - İzmit 41 FK maçında antrenörün hakeme fiili saldırısına da hiç gerek yoktu, sonuç ne olursa olsun. Bu da bizi üzdü. Hakemin verdiği kararın değişmeyeceğini herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

"11 sporcunun tekmeler ve küfürler sonucu aynı anda atılması gerçekten üzücü"

Hafta sonu yaşanan antrenörün hakeme fiili saldırısı, sporcuların maç esnasında birbirine girmesi ve maç sonrası hakeme kesici aletle saldırı olaylarına ilişkin olarak Mithat Ağa, " Dilovası'nda iki ayrı olay yaşadık. U-18 liginde Dilovası Belediyesi - Gebze Sultan Orhan maçında oyunun 12. dakikasında 11 sporcu birbirine tekmeler atması ve küfürleşmelerinden dolayı oyundan ihraç edildi. Hakemimiz 11 sporcuyu müsabakadan attı ve maç tatil oldu. 11 sporcunun atılması gerçekten üzücü. Ertesi gün Çerkeşli- Çayırova Gümüşspor U-17 maçı. İki kulübü de, yöneticilerini ve hocalarını tanıyorum, ikisi de mükemmel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ne olduğunu anlamadık. Araştırdığımızda maçın içinde kart gören oyuncu ihraç edilmiş. Müsabaka bitiminde hakemler odasına giderken saldırı gerçekleştirmiş. Hakemin refleksi kendisini kurtarmış. Yoksa bugün belki daha vahim şeyler konuşuyor olabilirdik. Beni üzdüğü kadar bütün camiayı üzdü. Kulüp de açıklama yaptı. Duyarlılıklarından dolayı Çayırova Gümüşspor'u tebrik ve teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzgün. Elbette beklemiyorlardı. Onların tutumu da sevindirici" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece Kocaeli'nin değil, tüm Türkiye'nin gerçeği"

Şiddetin önüne geçmek için her fırsatta diyalog kurduklarını belirten Ağa, "Biz böyle olayların yaşanmasını asla istemiyoruz. Hiçbir spor alanında istemiyoruz. Kendimizden fedakarlık yaparak sahalardayız. Her kura çekiminde, her toplantıda, gittiğimiz her yerde birebirde de konuşuyor, her şeyin 3 puan olmadığını dile getirmeye çalışıyoruz. Köşe yazarlarından da bunları dile getirmelerini istiyoruz. Bu sadece Kocaeli'nin değil, tüm Türkiye'nin gerçeği. Herkesin buna el atması lazım. Sporcuyu kaybettikten sonra yeniden kazanmak çok zor. Tüm yetkililerden destek bekliyoruz. Bu olaylar bizi çok üzüyor. Ben ne bir hakemin, ne bir çocuğun küfür yemesini ya da darp edilmesini istiyorum. Hepsi bizim çocuğumuz. Nasıl ki kendi çocuğumu koruyorsam onları da korumak zorundayım. Elimizden geldiği kadar korumaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da il emniyet müdürlüğüne ve ilçe emniyet müdürlüklerine de yürekten teşekkür ediyorum. Onlar her türlü tedbiri alıyorlar ama saha içinde bir anda sporcuların arasında olay olduğunda onlar da bazen yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

"Herkesten anlayış bekliyorum"

Mithat Ağa, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonraki maçlarda böyle bir şey olmaz. Kulüplerin tutumu çok önemli. Örnek davranış gösterirlerse bizi de mutlu ederler. Büyük ve yoğun bir iliz. Futbolda da, salon sporlarında da yoğunuz. Hiçbir gün boş geçmiyor. Herkesten anlayış bekliyorum. Herkes kendi sporcusuna sahip çıksın. Amacımız spor, kardeşlik, dostluk. Hiçbir çocuğumuza hiçbir şey olmasın. Kocaelispor maçında da Nusretiyeli çocuğumuzun düşmesi de bizi çok üzdü. En kısa zamanda inşallah sağlığına kavuşur. İnşallah insanlarımız bu söylediklerimizi küpe olarak kulaklarına takarlar ve bize destek olurlar" dedi.

"Herkesin uzman psikolog desteğine ihtiyacı var"

Sporda şiddetin önüne geçilmesi ve öfke kontrolü konusunda psikolojik destek projesi hazırlanabileceğinin de altını çizen il temsilcisi Mithat Ağa, "Yeni dönemde öyle bir çalışma yapmamız lazım. ya toplu olarak bir araya gelip işin uzmanlarını davet edeceğiz, insanların neden şiddete meyilli olduğunu, nasıl önlenebileceğini anlatmasını sağlayacağız. ya da ilçeler bazında kulüpleri toplayıp seminerler gerçekleştireceğiz. Bu desteğe herkesin ihtiyacı var. Pandemi sonrası buna ihtiyaç var. Diğer illerde de tatsız olaylar yaşanıyor. Gerçekten profesyonel ligler de dahil futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylar var. Desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda proje çalışmasını kulüplerle görüşüp inşallah yaparız" diye konuştu.

"Disiplin kurulu perşembe günü talimatlara göre gerekeni yapacaktır"

Son olarak, saha olaylarıyla ilgili disiplin süreçlerinin nasıl ilerlediğine ve hafta sonu yaşanan üç olayla ilgili cezaların ne zaman belli olacağına değinen Ağa, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sahada hakem rapor tutuyor. U-17 ve yukarısındaki liglerde de gözlemciler var. Hakemlerimizin raporları bize pazartesi akşamına kadar teslim ediliyor. Raporları inceliyoruz ve disiplin kuruluna sevk ediyoruz. İçinde hakaret, küfür vs. varsa mutlaka sevk ediyoruz. Perşembe günü de disiplin kurulu toplanıp talimatlara göre eylemin karşılığı olan cezaları veriyor. Hakeme fiili saldırılarda ceza puan silmeye kadar gidebiliyor. İki takımın kavgasında olay büyükse Amatör Disiplin Kurulu'na sevk ediyoruz. Olay çok daha büyükse emniyet devreye giriyor. Para cezaları ve spor müsabakalarından, alanlara girmekten men cezaları da verilebiliyor. Burada hakemlerin detaylı, düzgün rapor tutması çok önem kazanıyor. Yavuzspor maçında hakeme fiili saldırı var. Hakemin kararına itirazda bulunup fiili saldırıda bulunmak çok yanlış bir şey. Bir eğitmen bunu yaparsa sporcu da yapar. 11 kırmızı kartlı maçta tüm sporcular atılma sebeplerine göre ceza alacaktır. Hakemi kesici aletle yaralamada da eylem maçtan sonra ve saha dışında da olsa, atılan bir sporcu olduğu için ek rapor da yazılabilir. Adli boyutu ise farklı. Disiplin kurulu tüm olaylar için gerekeni talimatlar çerçevesinde yapacaktır."