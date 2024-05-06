MKE Ankaragücü, 33 yıl sonra Türkiye Kupası finaline adını yazdırmak istiyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, 33 yıl sonra Türkiye Kupası finaline adını yazdırmak istiyor

MKE Ankaragücü, 33 yıl sonra Türkiye Kupası finaline adını yazdırmak istiyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş'ı eleyerek, 33 yıl sonra bu organizasyonda adını finale yazdırmak istiyor. Geçen sezon da yarı final oynayan başkent ekibi, 33 yıllık hasreti sonlandırmaya çalışacak. MKE Ankaragücü, daha önce 5 kez final oynayıp 2 kez kazandığı kupada, Beşiktaş'ı deplasmanda yenememe sorununu da aşmaya çalışacak.

06.05.2024 11:21
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş'ı eleyerek, 33 yıl sonra bu organizasyonda adını finale yazdırmak istiyor.

Tüpraş Stadı'nda yarın saat 20.30'da rakibine konuk olacak sarı-lacivertliler, evindeki ilk maçta 0-0'lık sonuçla sahadan ayrılmıştı.

Geçen sezon da kupada yarı final oynayan, final heyecanını ise son olarak 1990-1991 sezonunda yaşayan başkent ekibi, 33 yıllık hasreti de sonlandırmaya çalışacak. MKE Ankaragücü, 1990-1991 sezonunda İzmir'de oynanan finalde Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

Kupayı 2 kez kazandı, 5 kez final oynadı

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda daha önce 5 kez final oynayıp 2 kez kazandı.

Kupayı 1971-1972'de Altay'a, 1980-1981'de ise Boluspor'a üstünlük kurarak kazanan MKE Ankaragücü, 1972-1973, 1981-1982 ve 1990-1991'de Galatasaray'a finalde kaybetti.

Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda yenemiyor

MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi vereceği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda yenemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la deplasmanda oynadığı 17 maçı da kazanamadı. Bu 17 müsabakanın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Kupada 12. eşleşme

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti.

Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Eleme usulü olan eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki kez karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.

Geçen yıl MKE Ankaragücü tur atladı

MKE Ankaragücü, geçen sezon son 16 turunda eşleştiği Beşiktaş'ı kupanın dışına itmişti.

Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 4-3 yenerek tur atlamıştı.

Bu sezon 4. karşılaşma

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Ankara'daki lig maçı 1-1 berabere tamamlanırken, kupadaki mücadele ise 0-0 sonuçlandı. İstanbul'da geçen ay oynanan lig maçını ise Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, 33 yıl sonra Türkiye Kupası finaline adını yazdırmak istiyor - Son Dakika

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